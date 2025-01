¡Karla Souza lo perdió todo! Las FOTOS de su casa calcinada tras los terribles incendios de California

Famosos como Ben Affleck, Leonardo DiCaprio, Billy Crystal, Kim Kardashian , Jamie Lee Curtis y Paris Hilton forman parte de la exclusiva lista de propietarios en Pacific Palisades que debieron buscar refugio ante el avance de las llamas; varios de ellos, como Paris Hilton, ya perdieron sus casas y esto desató toda clase de reacciones en redes.

La comunidad mexicana de Hollywood también se mantiene en vilo por la devastación que el fuego podría causar en sus hogares: Eugenio Derbez expresó su preocupación, mientras que Karla Souza le informó a sus fans que la casa que había comprado con tanto esfuerzo en Pacific Palisades fue alcanzada por las llamas: ¡así quedó!

¿CÓMO QUEDÓ LA CASA DE KARLA SOUZA POR LOS INCENDIOS EN CALIFORNIA?

A través de su cuenta de Instagram, Karla Souza le comunicó a sus 3.8 millones de seguidores que la casa que compró en la exclusiva zona de Pacific Palisades y que se convirtió en el hogar de su familia por 11 años fue alcanzada por las llamas y quedó reducida a prácticamente nada.

“Palisades ha sido el hogar de nuestra familia durante 11 años, un lugar donde mis hijos nacieron, crecieron y estuvieron rodeados de amor (...) verlo ahora, enfrentando una devastación tan inimaginable, me rompe el corazón más allá de las palabras”, escribió la actriz.

Las imágenes que Karla Souza compartió de los daños en su casa y otras propiedades de Pacific Palisades alarmaron a todos. INSTAGRAM/karlasouza

En las fotos y videos que Souza compartió y que pronto le dieron la vuelta a Internet, se ven los cuantiosos daños que la propiedad sufrió por el fuego y cómo los bomberos trabajan intensamente en un intento por frenar los daños de las llamas.

Aunque Karla Souza aseguró que tanto ella como su familia se encuentran en un lugar seguro, la intérprete sostuvo que le duele ver cómo su hogar y la comunidad que los recibió con tanto cariño estén atravesando por un momento tan duro: “Mi familia y yo estamos a salvo, y llevamos a todos los afectados en nuestros corazones”, aseguró.

¿EN QUÉ PELÍCULAS HA ACTUADO KARLA SOUZA?

Aunque Karla Souza se popularizó en México gracias a su trabajo en la película “Nosotros los Nobles”, la actriz mexicana nacida en la Ciudad de México en 1985 ha actuado en otras cintas taquilleras como “No se aceptan devoluciones”, “La Caída” y "¿Qué culpa tiene el niño?”

En cuanto a su trabajo en Estados Unidos, Karla Souza brilló en la serie “How to Get Away with Murder” y ha trabajado en películas como “Jacob’s Ladder” que la consolidaron en Hollywood; en el plano personal, la intérprete está casada con Marshall Trenkmann y tiene tres hijos.