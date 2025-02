Tunden a Gustavo Adolfo Infante por su polémica opinión de la muerte de Daniel Bisogno: '¡Imprudente!’

Como te comentamos en TVyNovelas, el nombre de Pedro Ferriz Hijar ha estado en boca de todos luego de que desde hace unos días arremetiera contra Daniel Bisogno con una serie de alarmantes mensajes en donde incluso se metió con Alex Bisogno, el hermano de “El Muñeco”, ya que consideró que el conductor se mereció lo que le pasó por todas las críticas y burlas que soltó en “Ventaneando”.

“Yo no tengo por qué guardarle luto a una persona con tan bajos escrúpulos como los que tenía Daniel Bisogno”, aseguró de forma contundente Pedro Ferriz Hijar en uno de sus últimos tuits ; ahora, todo apunta a que Gustavo Adolfo Infante se unió a la ola de críticas debido a unas palabras que fueron calificadas de “imprudentes” por los internautas.

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ DIJO GUSTAVO ADOLFO INFANTE SOBRE DANIEL BISOGNO?

A pesar de que la mayoría de las personas que conocieron a Daniel Bisogno se expresaron muy bien de él, no faltaron los haters del conductor que recordaron todos los escándalos que protagonizó debido a sus burlas emitidas en “ Ventaneando ”.

“Le tenía un gran cariño a Bisogno, pero no sabemos si esté en el cielo”

Ahora, fue Gustavo Adolfo Infante el que acaparó las tendencias virales de las últimas horas luego de que se le ocurriera soltar un comentario sobre Daniel Bisogno que, a decir de muchos internautas, fue insensible y de mal gusto ya que lo dijo en plena transmisión de “Sale el Sol” prácticamente enfrente de Alex, el hermano de “El Muñeco” :

“Hasta donde esté, no sabemos si está en el cielo, hasta donde esté le mandamos un gran abrazo, le tenía un gran cariño a Bisogno, pero no sabemos si esté en el cielo”, se despidió Gustavo Adolfo Infante sin tener en cuenta si sus palabras fueron dolorosas para Alex Bisogno o no.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES AL COMENTARIO DE GUSTAVO ADOLFO INFANTE SOBRE DANIEL BISOGNO?

Como era de esperarse, esta frase desató toda clase de comentarios en el post original del Instagram de “Sale el Sol” donde el controvertido momento fue captado. Las opiniones se dividieron ya que, aunque algunos internautas consideraron que Gustavo Adolfo Infante no fue ofensivo, otros no dudaron en arremeter en contra del “periodista de las exclusivas”.

“Ay Gustavo, siempre tan imprudente, Daniel ya no recibe esos malos comentarios pero a su hermano sí le duele”, “Yo no oí nada insultante, no exageren”, “Dejen llorar a Alex”, “Alex debe vivir su duelo, ya basta de tanto circo” y “Gustavo, un poco más de empatía (…) ese último comentario estuvo bastante fuera de lugar” fueron algunas de las reacciones.