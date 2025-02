Revelan las últimas palabras de Daniel Bisogno: su dolorosa frase antes de morir

El pasado 20 de febrero del 2025, el mundo del espectáculo en general se vistió de luto con el sentido fallecimiento de Daniel Bisogno a los 51 año s, quien desde hacía varios meses sufrió complicaciones de salud que al final acabaron por ocasionarle una falla multiorgánica que lo venció.

Ahora, unos días después de esta lamentable partida para la televisión mexicana, Alejandro e Ivette Bisogno se unieron para aparecer en plena emisión en vivo de “Ventaneando” y brindar más detalles acerca de cómo fueron los últimos días de su hermano: ¡el conductor alcanzó a decir algunas palabras desde su cama de hospital!

¿QUÉ DIJO DANIEL BISOGNO ANTES DE MORIR?

En especial llamaron la atención las declaraciones de Ivette Bisogno, la hermana de Daniel, debido a que ella optó por mantener un perfil bajo y sus apariciones públicas no son demasiado frecuentes. A decir de ella, uno de los mayores miedos de “El Muñeco” era estar solo en el hospital y de esto se trataron sus últimas palabras.

“Nos dijo: ‘No me dejen tanto tiempo solo’. Eso fue lo que nos dijo (...) él quería que estuviéramos con él”

Volver a casa, su hija Micaela y el miedo a la soledad: estos fueron los últimos temas de los que habló Daniel Bisogno en frases sueltas que, aseguró su hermana Ivette, ella comprendió perfectamente.

La familia de Daniel Bisogno se hizo presente en el foro con las cenizas de nuestro querido amigo y compañero; así fueron sus últimos momentos.🕊️#QEPDDanielBisogno #HastaSiempreDaniel pic.twitter.com/GEzmBbGweN — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 24, 2025

“Primero me dijo: ‘¿Qué necesito para irme a mi casa?’. Él seguía pensando así, y luego me decía palabras sueltas, decía ‘bebé’, yo creo que se refería a Michaela… Nos dijo: ‘No me dejen tanto tiempo solo’. Eso fue lo que nos dijo (...) él quería que estuviéramos con él”, reveló la hermana de Daniel Bisogno visiblemente conmovida.

Por otra parte, los hermanos de Daniel Bisogno revelaron que había tres palabras en especial que lo hacían reaccionar con cierta emoción: “Ventaneando”, “teatro” y “Érika”, el nombre de su hepatóloga: “Le decías ciertas palabras que eran clave para él, pelaba los ojos y se sorprendía”, aseguró Ivette.

¿CÓMO FUERON LOS ÚLTIMOS MOMENTOS CON VIDA DE DANIEL BISOGNO?

Por otra parte, los hermanos de Daniel Bisogno sorprendieron con reveladores detalles acerca de los últimos momentos con vida de “El Muñeco”: a decir de Alex, el estado del presentador de espectáculos cambió de un momento a otro.

“Daniel estaba consciente, nos vio entrar apurados al cuarto (…) nosotros sabíamos lo que tenía, él no lo supo”

“Cuando fue mi hermana a la una de la tarde lo encontró distinto: una hora después nos habló la hepatóloga y nos dijo: ‘Corran, porque Daniel lo más seguro es que se nos va a ir’. Daniel estaba consciente, nos vio entrar apurados al cuarto y hasta se espantó. Nosotros sabíamos lo que tenía, él no lo supo”, reconoció Alex Bisogno.

Al final, Alex Bisogno aceptó que la partida de “El Muñeco” fue un golpe realmente duro para la familia; sin embargo, todos están unidos en este momento tan difícil y eso hace más llevadero el luto: “Han pasado cuatro días que se nos han hecho eternos, honestamente”, reconoció.