“No me vengas a querer dar clases de moral": Pedro Ferriz Hijar contraataca tras respuesta de Alex Bisogno

Tras las publicaciones de Pedro Ferriz Hijar sobre Daniel Bisogno, su hermano Alex fue cuestionado por la prensa a su llegada al homenaje donde le dieron el último adiós, y le envió un mensaje.

“Que Dios lo bendiga. Espero que nunca tenga un familiar enfermo, porque hasta que tú vives una situación como esta entiendes el verdadero significado de las palabras. Que Dios lo bendiga y que le vaya muy bien”, dijo Alex.

Así que, desde el gimnasio, Pedro decidió responderle a Alex Bisogno. Sobre todo, enfatizó en lo que el hermano de Daniel dijo sobre el ‘significado de las palabras’.

En un video publicado en redes sociales, Pedro declaró, textualmente: “Ese es justamente el problema de tu hermanito, que no medía el valor de las palabras”.

“Hace más de 5 años, tu hermano Bisogno salió con una mano en los huevos a afirmar que yo había tenido una relación presuntamente con una transexual, de nombre Renata Altamirano, un chisme que se inventó a través de la revista TVNotas, ya sabes cómo son justamente los que se dedican en el medio del espectáculo a lo que hacía tu hermanito, que no tenía dimensión del valor de las palabras. Y valiéndole perfectamente madres cuáles iban a ser las repercusiones de esas palabras, hace más de 5 años no me dejan a mí de estar chingando por lo que el hijo de puta de tu hermano decidió afirmar en un medio televisivo de alcance nacional. Entonces no me vengas a querer dar clases de moralidad, yo le canté este tiro a tu hermano cuando estaba vivo, y se lo vuelvo a cantar”.

“Yo no tengo por qué guardarle luto a una persona con tan bajos escrúpulos como los que tenía Daniel Bisogno”.

“Ojalá reflexiones sobre lo que fue la vida de tu hermano y cómo se dedicó a romperle la madre a la gente del espectáculo con sus mentiras, calumnias, con sus chingaderas, con tal de cobrar un puto sueldo... Ahí te la dejo. Conmigo las cosas son como son”, remató Pedro Ferriz Hijar.

Entonces me entero que el hermano de #DanielBisogno me manda un mensaje



Creo que se llama Alex



Te contesto pic.twitter.com/g2ve5Ha9oK — PEDRO FERRIZ (@pedroferriz3) February 23, 2025

¿Qué había dicho antes Pedro sobre Danil?

Desde antes de que muriera Daniel Bisogno, el periodista Pedro Ferriz Hijar le envió fuertes mensajes insultándolo y diciendo que era un karma.

La cuenta “Tu Tía Sandra” publicó en X un mensaje sobre el estado de salud de Daniel Bisogno, con el que se puso en la mesa el tema de trasplantes de órganos, por lo que Pedro Ferriz, anotó:

"¿Cómo es posible que un pendejo como @DaniBisogno lleve 2 hígados y 1 riñón, cuando la lista de pacientes es tan grande? No le deseo la muerte... Pero un pendejo como el merece el Karma de su miserable vida desprestigiando a todos con sus mentiras”.

Al confirmarse la muerte de Bisogno, el periodista soltó más comentarios, donde aseguró que Daniel recibió dos trasplantes, aunque solamente fue uno:

“Pues se nos fue.Nos vemos en el infierno ahí te esperan tus demonios DanielDescansar en paz será difícil después de inventar mentiras toda tu vidaTodos lo pensamos yo solamente lo dije.Dos trasplantes de hígado cuando hay tanta gente esperando para poder vivir. Perdonen pero Daniel solo sembró calumnias y mentiras toda su vida en el mundo del espectáculoTodos ustedes que lo defienden no fueron víctimas de las mentiras de Daniel”.