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Samadhi Zendejas asegura que querían obligarla a perder contra Alana Flores en el Supernova

La influencer reveló las condiciones por las que abandonó la pelea contra Alana

Agosto 12, 2026 • 
Alejandro Flores
samadhi zendejas.jpg

Samadhi entrena box

TikTok

La pelea de box de Samadhi Zendejas contra Alana Flores nunca se realizó.

Y tampoco nunca se supieron las razones... hasta ahora.
Las influencers tenían pactados tres rounds como el grandioso epílogo del evento Supernova Génesis, uno de los más grandes eventos de box de exhibición en México.
Pero la pelea se frustró a pesar de que amabas habían firmado un contrato. Samadhi anunció, un mes antes de la pelea, que había decidido abandonar el proyecto.
Su hermano, el influencer conocido como Maestro Shifu, aseguró que Samadhi tenía “razones muy fuertes” para no estar en la pelea.
“Ella no es de las que se retractan”, dijo.
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¿Qué dijo Samadhi Zendejas sobre la pelea con Alana Flores?

Pero es hasta ahora que Samadhi se ha atrevido a revelar cuáles eran esas fuertes razones.
La influencer publicó un video en su cuenta de TikTok en el que aparecen golpeando un costal de box.
Los comentarios de sus seguidores y haters de inmediato la cuestionaron sobre la pelea nunca realizada con Alana.

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Y comenzaron a proponerle peleas de exhibición con otras figuras: desde Marcela Mistral hasta Romina Marcos, hija de Niurka.

Samadhi respondió: “Con que no nos cambien contratos a último momento y quieran que pierda pues yo feliz”.

La revelación generó cientos de comentarios, incluyendo quienes dudaron de la veracidad de su dicho: “Si fuera cierto, entonces por qué Alana perdió contra Flor Vigna”, se lee en uno de los comentarios.

La versión de Samadhi Zendejas de que la quisieron obligar a perder con Alana, provocó un cuestionamiento sobre la razón de haberse mantenido en silencio durante todos estos meses.

@samadhiza_

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“Siento que te guardas muchas casos par nunca hacer quedar mal a nadie”, le escribieron.

Zendejas contestó: “Porque si se trata de mujeres siempre me voy a callar”.

Dio a entender, pues, que no lo reveló antes por sororidad con Alana Flores.

Samadhi Zendejas Alana Flores Supernova Génesis 2026
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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