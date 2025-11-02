Suscríbete
Famosos

Tras acusación de su hijo Emiliano, Pepe Aguilar se pregunta si es el diablo

Pepe Aguila y su hijo Emiliano llevan seis meses en constantes ataques mutuos

November 02, 2025 • 
Alejandro Flores
pepe aguilar.jpg

Pepe Aguilar dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo

Instagram

El pleito de los Aguilar nunca se acaba. Ahora fue el turno de Pepe, el patriarca de la familia, de sumar otra polémica.

El escándalo más reciente es en torno a lo que le sucedió a Emiliano Aguilar en los Premios Billboard, a los cuales él asegura que fue invitado pero luego, ya en la ceremonia, lo maltrataron y ni siquiera le dieron una butaca.
“Me tuvieron en las escaleras”, reclamó ese mismo día luego de salirse de la ceremonia.
Emiliano aseguró, días después, que ese trago amargo fue un plan con maña preparado por su papá Pepe Aguilar.
“Fuiste papá, qué casualidad que no fuiste”, gritó Emiliano en un video que publicó en su cuenta de redes sociales.

¿En qué se parecen el diablito y Pepe Aguilar?

Cuando se cumple justo una semana de los Billboard y cuatro días desde la acusación de Emiliano, Pepe publicó un video creado con Inteligencia Artificial que simular ser una reflexión del Diablo.
En tono de humor, el Diablo se pregunta si acaso él es el culpable de todo lo que ocurre de malo a las personas. Creado con motivo del Día de Muertos, este video fue compartido por Pepe Aguilar junto con un mensaje que insinúa que él no tuvo la culpa de lo que le pasó a Emiliano.

"¿El Diablito sí será el culpable de todo? ¿O solo es porque sabe más por viejo que por diablo?”.

eldiablopepe aguilar.png

El video es una larga ironía sobre el libre albedrío

Instagram

La publicación fue interpretada por sus seguidores como una respuesta a la acusación de Emiliano pero también a muchos otros señalamientos que le han hecho.

Entre otras cosas, se le acusa de manipular a la industria de la música para beneficiar a su hija Ángela Aguilar, de “comprar” premios y bloquear la carrera de otros artistas, incluyendo la de su hijo Emiliano.

Pepe siempre ha negado esas acusaciones, lo que explica la frase final que puso al final de su mensaje en Instagram.

“Así como dice el Diablo: Aquí Sigo”

PEPE AGUILAR Emiliano Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
