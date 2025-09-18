Suscríbete
Famosos

¿Traición de Guana a Dalilah y Shiky? Los nominó sin sentido y ni eso lo salvó de la placa

La penúltima nominación estuvo marcada por los beneficios del panel del terror

September 17, 2025 • 
Alejandro Flores
nominaciones guana.jpg

Guana tuvo en sus manos el rumbo de las nominaciones

ViX

La penúltima nominación en La Casa de los Famosos comenzó con la confusión del Panel del terror, en donde Aldo de Nigris tuvo que corregir su beneficio.

El ex futbolista eligió el beneficio de “Nominación menos 3" y se lo dio primero a Alexis Ayala, pensando que le estaba quitando tres puntos de la nominación.
Pero en realidad, lo que significaba ese beneficio es que al habitante elegido por Aldo se le anularía su nominación de tres puntos.
De modo que hoy miércoles, antes de la nominación, La Jefa llamó nuevamente a Aldo al confesionario y le explicó el sentido verdadero del beneficio. Aldo entonces cambió su decisión y en vez de Alexis, eligió a Dalilah Polanco.

¿Cómo votaron los habitantes en la penúltima nominación?

Aldo de Nigris: Le dio 3 puntos a Dalilah, 2 a Guana y 1 a Shiky
Aaron Mercury: Le doy tres puntos a Dalilah, dos a Guana y 1 a Shiky porque estamos jugando con nuestra gran familia con ayuda del público
Guana: Tenía el beneficio de nominar a cuatro habitantes con dos puntos y Guana eligió a Aldo, Mar, Dalilah y Shiky
Alexis Ayala: le dio 3 puntos a Guana (“porque es momento de que esté en la placa), dos a Dalilah (“porque es de Cuarto Día”) y 1 a Shiky “por tradición”
Dalilah: “Le doy 3 a Aaron, 2 a Mar 1 a Aldo”. Los 3 puntos a Aldo se anularon por el panel del terror
Mar Contreras: Le dio 3 puntos a Dalilah, 2 puntos a Guana y 1 punto a Shiky
Abelito: Le dio 3 puntos a Guana, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Dalilah
Shiky: Le dio 6 puntos a Mar, le dio 4 a Aldo y le da 2 a Alexis

¿Quiénes quedaron nominados?

  • Dalilah
  • Aldo
  • Guana
  • Shiky
guana nominación.png

Guana desconcertó con sus nominaciones

Instagram

Las desconcertantes nominaciones de Guana

Guana tenía lo que se consideraba el mejor beneficio del panel del terror: nominar a cuatro habitantes con dos puntos.
El actor ha jugado desde hace seis semanas con el Cuarto Día, es decir, con Dalilah, Shiky. De hecho, Dalilah en la fiesta más reciente de los viernes lo llamó “un gran ser humano” ya que han entablado una estrecha amistad.

Pero Guana les repartió puntos a ellos dos en vez de dárselos a alguien del Cuarto Noche.
Y del Cuarto Noche nominó a Aldo (quien ya trenía los 6 puntos previos de Alexis Ayala) y a Mar.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
