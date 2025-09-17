¿La Jefa SE EQUIVOCÓ o Aldo de Nigris no entendió en La Casa de los Famosos México?

Como parte del proceso de nominaciones de esta semana, La Jefa preparó el Panel del Terror.

Aldo De Nigris llegó al confesionario y se encontró con tres opciones de beneficios para algún habitante que eligiera.

La Jefa le explicó qué había en el muro, y llegó a la opción que Aldo eligió.

La explicación de La Jefa fue esta: “Al nombre que pongas sobre este beneficio se le anulará la nominación que haga de 3 puntos”. Hay que recordar que cada habitante nomina a alguien con 3 puntos, 2 y 1 punto; es decir, quedaría anulada la nominación de 3 puntos que realice Alexis Ayala.

Aldo le preguntó a la Jefa: ¿Nominación -3 es que le van a restar 3 puntos en la nominación?

La respuesta de La Jefa fue: “Sí”... Por lo que Aldo creyó que ayudaría a Alexis Ayala, al restarle 3 puntos de los que tenga este miércoles de nominación.

Ni la producción, ni Aldo, ni el público entendimos...

Al parecer la consigna no quedó clara para nadie, pues incluso en televisión apareció la frase, no como La Jefa lo había explicado, sino como Aldo la había entendido...

Pero en redes sociales, apareció como La Jefa lo había explicado:

El público comenzó a quejarse...