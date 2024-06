¡Toñita está soltera! La cantante terminó con su novio 15 años menor que ella y así lo anunció

La cantante

El noviazgo de “Toñita” con Paolo Rubboli estuvo repleto de controversia desde sus inicios, pues entre los cantantes hay una notoria diferencia de edad de 15 años que fue objeto de críticas por parte de los internautas.

Ahora, “Toñita” está de nuevo libre de compromisos, como ella misma lo anunció a través de su cuenta de Instagram la noche de este martes 25 de junio a través de un revelador video que, por cierto, dejó con más preguntas que respuestas a sus seguidores, ¿por qué tronó la pareja?

TE RECOMENDAMOS:

¿QUÉ DIJO “TOÑITA” SOBRE PAOLO RUBBOLI, SU NOVIO 15 AÑOS MENOR QUE ELLA?

A través de una grabación disponible en su cuenta oficial de Instagram, “Toñita” se sinceró con sus seguidores y les comunicó que tanto ella como Paolo Rubboli, su ex, habían tomado de común acuerdo la decisión de tomar caminos separados a partir de ese momento.

“Quedamos en buenos términos, somos amigos, nos van a ver juntos”

La cantante comenzó su video con una importante aclaración: ella y Paolo decidieron dar la cara para evitar chismes y desinformación sobre su ruptura, la cual aseguraron se dio en los mejores términos, aunque no especificaron por qué decidieron terminar su relación.

Paolo Rubboli, por su parte, dejó entrever que su relación se vio afectada por sus compromisos de trabajo y sus apretadas agendas que impedían una convivencia efectiva: “Por cuestiones personales tanto de ella como mías, también de carreras, es complicado llevar nuestras agendas”, aclaró el cantante.

“Toñita”, por su parte, aclaró que tanto él como su ex continuarán como buenos amigos, al tiempo que advirtió que ya no hablarán más del tema para evitar malos entendidos: “Queda una amistad bonita, si hacemos esto es porque no queremos dar explicaciones ni por qué fue ni por qué pasó. (...) Quedamos en buenos términos, somos amigos, nos van a ver juntos”, concluyó la famosa.