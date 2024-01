¡Timbla Tatiana! Irán Castillo reaparece como cantante para niños

La actriz de 47 años está muy feliz con su faceta como cantante para niños.

La actriz de producciones como ‘Agujetas de color de rosa’, ‘Mi pequeña traviesa’, ‘Soñadoras’, ‘Clase 406', ‘S.O.S: Me estoy enamorando’, ‘La mexicana y el güero’ y ‘Enemigo Íntimo’, entre otras, habló ante medios de comunicación sobre su nueva faceta como cantante.

“Estoy muy emocionada con este proyecto, ya tiene un ratito que lo estamos haciendo y programando. Se llama ‘El castillo de Irán’ y es música supersana para los niños; contiene canciones y sketches con marionetas que creamos, cuentos... A mí me encantan los niños, siempre me han gustado muchísimo los niños. Siempre había querido hacer algo con los niños y como que no fluía, pero ahorita ha fluido como el agua; mi esposo (Pepe Ramos, padre de su hijo Demian, quien nació en febrero de 2022) también canta y le encanta el proyecto, también mi hija (Irka) le entra al quite, está superfamiliar el proyecto”.

“Sigo como actriz, acabo de terminar una serie y seguimos actuando y cantando y todo... Es un thriller que se llama ‘Juegos interrumpidos’, con melodrama y tendrá un poquito de comedia”.

También puedes ver:

Violeta Isfel se cambia de casa porque su vecina no soporta sus gemidos: VIDEO

Chiquis Rivera aparece con moretones en la cara y se reduce los senos: Están un poquito más chiquitas

Danna Paola se destapa y le muestra a Alex Hoyer su retaguardia en diminuto bikini