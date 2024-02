Thalí García ya había abandonado otro reality antes de La casa de los famosos 4, ¿cuál fue?

Los fans todavía no perdonan a Thalí García por salirse de La casa de los famosos 4, e incluso en redes sociales recordaron el día en que la actriz abandonó otro reality show, ¡ya tenía antecedentes!

A pesar de que Thalí García se perfilaba como una de las favoritas para llegar a la final de La casa de los famosos 4, la actriz sorprendió a millones de personas cuando, de manera inesperada, decidió escaparse de las instalaciones .

De inmediato, salieron a colación algunos temas importantes relacionados con esta polémica salida, entre los que se destacaron el hecho de que Lupillo Rivera se quedó sin una de sus aliadas más entrañables, así como la enorme multa que Thalí tendría que pagarle a Telemundo por romper las reglas.

Lo cierto es que los reality shows no son para Thalí García: ya lo demostró en Los 50 , cuando perdió a propósito porque ya tenía ganas de abandonar el programa, pero fue en el 2007 cuando la actriz mexicana hizo de las suyas por primera vez, en un momento que se viralizó porque fue Roger González quien hizo el anuncio.

EL DÍA DEL 2007 QUE THALÍ GARCÍA ABANDONÓ UN REALITY SHOW

El escape de Thalí García de La casa de los famosos 4 generó toda clase de reacciones y hasta Laura Bozzo opinó sobre el tema; sin embargo, lo que llamó especialmente la atención fue un video que pronto se viralizó en redes como X y TikTok: en él, se anunciaba la salida de la actriz de un reality show casi 20 años antes.

Fue en el 2007 que surgió el reality show High School Musical: La Selección, con el que se pretendió buscar a los nuevos talentos que le darían vida al popular musical de Disney: ThalÍ García, quien tenía 17 años en ese entonces, formó parte del programa y también lo abandonó, argumentando problemas con su voz:

TBT Thalí dando contenido desde siempre #LCDLF4 pic.twitter.com/CBuWFeuuvm — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 15, 2024

“Quiero dar las gracias, si digo nombres me voy a quedar aquí toda la noche, así que quiero agradecer a toda la producción, la productora, maquillaje, vestuario, a mis maestros. A toda la gente en especial”, dijo la actriz en su despedida.

El momento en el que Roger González anunció que Thalí García abandonaría la competencia no tardó en viralizarse, generando toda clase de memes y comentarios; incluso, muchos le pidieron a la actriz que mejor ya no participara en reality shows, pues sus antecedentes no son agradables:

“Pero ya tiene esa costumbre, en Los 50 perdió a propósito porque ya se quería ir también, ¿para qué entra a realities?”, se preguntó una persona en X.