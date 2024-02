¿Cuánto tendría que pagar Thalí García tras ser descalificada de La casa de los famosos 4?

Thalí García se escapó de La casa de los famosos 4, lo que significó una auténtica bomba para los fanáticos del reality show de Telemundo; sin embargo, su arriesgada decisión al parecer no le saldrá barata.

La actriz mexicana fue descalificada de La casa de los famosos 4 luego de que decidiera, abruptamente, abandonar el reality, lo que va en contra de las reglas de Telemundo, y aunque los famosos no hablan mucho sobre las cláusulas de sus contratos, en algunas charlas salió a colación el incómodo tema de las sanciones.

¡Así es! Salirte de La casa de los famosos 4 sin ser eliminado te hace acreedor a una elevada multa de la que Thalí, por cierto, ya había hablado una vez con los demás inquilinos.

¿Cuánto tendría que pagar Thalí García por su arriesgada decisión de escaparse de La casa de los famosos 4? Esto es todo lo que sabemos.

LA MULTA QUE TENDRÍA QUE PAGAR THALÍ POR SALIRSE DE LA CASA DE LOS FAMOSOS 4

Durante una antigua plática que tuvo en el Cuarto Tierra, Thalí García habló sobre la cifra que aparentemente deben pagar los desertores, algo que también Leslie Gallardo había mencionado en su momento:

“Yo desafortunadamente no tengo 50 mil dólares para pagar la multa por salirme”

“Mi corazón es con juego o con intuición (...) Yo desafortunadamente no tengo 50 mil dólares para pagar la multa por salirme, juro por Dos que si los tuviera no estaríamos ya aquí. Anoche hubiera llamado a mi abogado y ya”, expresó la famosa.

Hasta el momento, Telemundo se limitó a mencionar a través de sus redes sociales que García está descalificada del reality show, pero no ha aclarado si la sanción, que equivale a 852 mil 877 pesos mexicanos hasta este 15 de febrero, se hará efectiva.

THALÍ GARCÍA SE DESPIDIÓ DE LUPILLO RIVERA CON UN TIERNO MENSAJE

Más allá de las multas, lo que preocupó a la mayoría de los internautas fue el hecho de que Lupillo Rivera se quedara solo, pues llegó a tener una relación muy cercana con Thalí García e incluso no fueron pocas las personas, entre ellas Leslie Gallardo, que aseguraron que sí llegó a encenderse la chispa del amor entre ellos .

“Discúlpame si sientes que te abandoné"

Romance tal vez no hubo, pero sí una entrañable amistad, y es por ello que Thalí García no dudó en dedicarle unas tiernas palabras a Lupillo Rivera luego de que se saliera de La casa de los famosos 4:

¿Qué le diría Thalí Garcia a Lupillo si lo tuviera enfrente?#LCDLF4 pic.twitter.com/h2zipfaPei — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 15, 2024

“Para mí ha sido un honor, Lupillo, compartir estas semanas contigo, que me abrieras tu corazón, que me escucharas, que me vieras, me enseñaras a jugar billar. Sin duda deseo volvernos a encontrar fuera de la casa. Discúlpame si sientes que te abandoné. A la familia de Tierra, a pesar de que tuvimos muchas diferencias, están en mi corazón. Los amo. Y tú para siempre vas a encontrar una amiga, un puerto seguro, alguien que te quiere, te admira y te respeta”, dijo, bañada en llanto, la famosa.