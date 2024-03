Thalí García explota contra LCDLF 4 luego de que la cancelaran del programa: ¿qué pasó?

Thalí García La casa de los famosos 4; sin embargo, algo inesperado surgió y los fans de la actriz no pudieron verla en el programa aunque el deseo era mucho, ¿qué ocurrió?

Para decepción de la audiencia, Thalí García no estuvo en la esperada gala de La casa de los famosos 4, y no fue porque ella no quisiera, sino porque su participación fue cancelada tan sólo unas horas antes de que ocurriera.

En medio de la indignación general debido a que no fueron pocas las personas que se ilusionaron con la posibilidad de que Thalí García pasara aunque fuera sólo una noche más como la inquilina de La casa de los famosos 4, la actriz organizó un video en vivo para explicar qué había pasado.

Thalí García expresó su tristeza y sorpresa ante la decisión de Telemundo debido a que se trató de algo inesperado: esto fue lo que la famosa dijo en su versión de los hechos.

¿QUÉ PASÓ CON THALÍ GARCÍA? LA INESPERADA RAZÓN POR LA QUE NO LA VIMOS EN LA GALA DE LCDLF 4

Thalí García expresó en el video en vivo que emitió este 2 de marzo que, aunque ella tuvo toda la disposición para presentarse en una de las galas de La casa de los famosos 4, esto no fue posible:

“Me avisaron que me cancelaban la participación en la gala de hoy, no me dan más explicación”

“Se me avisa que hoy me voy a presentar en las galas, ayer me dan mi llamado y yo esperando de alguna manera, alguna resolución, alguna sorpresa, algunas indicaciones de La Jefa... no sé, algo”, comenzó a decir la actriz.

“Hace tres horas me avisaron que me cancelaban la participación en la gala de hoy, no me dan más explicación y no me pueden dar más explicación. No es por querer defender a Telemundo o la producción, sino que así es el formato. Mientras siga trabajando para ellos, es muy poca la información que me pueden dar”, explicó la famosa, quien aceptó sentirse triste y desconcertada por la inesperada decisión de Telemundo.

“Lo de hoy me deja en un desconcierto absoluto, me deja triste, pues no les voy a negar que por un segundo pensé que iba a entrar a esa fiesta... No sé en cuánto tiempo voy a regresar a las galas, no es algo que yo pueda determinar”, concluyó Thalí .