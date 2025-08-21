Suscríbete
Famosos

Tetracampeón del futbol mexicano pide donaciones para salvar la vida de su hijo de 5 años

El hijo del futbolista tuvo una condición médica repentina y necesita 3.5 millones de pesos, además del seguro médico

August 20, 2025 • 
Alejandro Flores
fernando navarro donación.jpg

Fernando Navarro terminó su carrera en el Atlante

Instagram y GofundMe

Fernando Navarro, cuatro veces campeón de la Liga Mexicana de Futbol (tres con el León y una con Tigres) atraviesa por un momento de necesidad económica para solventar los gastos médicos de uno de sus hijos, que tiene 5 años y necesita un trasplante de hígado.

Navarro fue un mediocampista que estuvo en activo durante casi 15 años en el futbol de primera división, aunque se retiró cuando ya jugaba en la segunda división.
Actualmente es comentarista deportivo en Fox pero también crea contenido para sus propias redes sociales. La enfermedad de su hijo, de nombre Emilio, fue repentina y el diagnóstico devastador para la familia.

“Soy Emilio. Hoy estoy en terapia intensiva: mi hígado dejó de funcionar y necesito un trasplante de manera inmediata. Aunque tengo seguro médico, los gastos hospitalarios son enormes y rebasan a mi familia” se lee en un texto publicado en GoFundMe, página enfocada en crear este tipo de iniciativas y accesible para cualquier persona.

¿Cuánto dinero necesita Fernando Navarro para el trasplante de su hijo?

En algunos de los videos que publica Navarro con comentarios sobre la liga mexicana y la selección de futbol, Navarro suele dejarse acompañar de su hijo mayor, Alonso, quien tiene 7 años.

¿Qué tanto dijo Christian Nodal a Adela Micha?
Nodal -Micha.png
Famosos
Christian Nodal explica por qué no convive con Inti: “Demasiadas horas de vuelo y mi agenda está saturada”
El cantante detalló, en entrevista con Adela Micha, los retos de mantener el contacto con su hija desde la distancia y con horas de trabajo intensas. Tras publicar la entrevista, ¡dejo de seguir a la periodista!
August 14, 2025
 · 
Luz Meraz
Famosos
Christian Nodal duda cuando le preguntaron si ama a Ángela Aguilar… ¡y le llueven burlas!
August 15, 2025
Famosos
Los memes tampoco perdonan a Christian Nodal: se ríen y dudan de su “calendario de amor”
August 14, 2025
Famosos
Christian Nodal denuncia campañas pagadas de “hate” contra Ángela Aguilar
August 14, 2025

Apenas en mayo de este 2025, Fernando publicó en su cuenta de Instagram un recuerdo sobre el día de su boda, que se realizó en 2023. Fernando y su esposa llevan 17 años de relación pero apenas hace dos años que se casaron:

“Muchas gracias por estos dos años como esposos, gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero y lo que significa y como se demuestra el amor incondicional. Y gracias por siempre tener espacio para mí y sobre todo para Emilio y Alonso en tu corazón":

Las donaciones en la página han sido generosas y ya lleva 2 millones de pesos, aunque la meta todavía está lejos: 3.5 millones.
mi papá Fernando Navarro ha creado esta recaudación para poder pagar parte de esos gastos extras”,

donacion fubtolista.png

La meta está lejos aún

GoFunfMe

Al final del mensaje que simula estar escrito por Emilio, la frase es emotiva:

“Cada segundo cuenta. Tu donación puede salvar mi vida y devolverme a casa con mi familia”.

Donación
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Susana-Alexander.png
Famosos
Susana Alexander dará sus reconocimientos como recuerdo en su funeral.
August 20, 2025
 · 
Luz Meraz
Coldplay.-chrisMartin.png
Famosos
Coldplay reafirma su tradición de la Kisscam a pesar de la polémica
August 20, 2025
 · 
Luz Meraz
Wanders Lover.png
Famosos
Yered Licona, “La Wanders Lover”, enfrenta esta enfermedad tras cirugía estética fallida
August 20, 2025
 · 
Luz Meraz
Julio Cesar Chavez.png
Famosos
Julio César Chávez “está deshecho” tras la deportación de su hijo, revela Mauricio Sulaimán
August 20, 2025
 · 
Luz Meraz
jean-pormanove.jpg
Viral
“Horror absoluto": Streamer murió durante transmisión en vivo tras horas de maltrato
Descanse en paz.
August 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Ernesto Barajas.png
Famosos
Cómo fue asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño
El fundador de Enigma Norteño fue víctima de una ejecución en Zapopan. La música regional mexicana, especialmente la de narcocorrido, se tiñe de luto tras su muerte.
August 20, 2025
 · 
Luz Meraz
marcontreras-espagueti-priscila.jpg
Famosos
Mar Contreras recogió pasta del piso, la puso en un plato y se la sirvió a... “Esto no se puede desperdiciar”
Acciones de varios habitantes con la comida saltan a la vista.
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
VicenteFernandez.png
Famosos
Vicente Fernández Jr. y Mariana González confirman que serán papás
La pareja compartió un emotivo video en redes sociales donde revelan la llegada de su primer bebé en común.
August 19, 2025