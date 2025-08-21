Tetracampeón del futbol mexicano pide donaciones para salvar la vida de su hijo de 5 años

Fernando Navarro, cuatro veces campeón de la Liga Mexicana de Futbol (tres con el León y una con Tigres) atraviesa por un momento de necesidad económica para solventar los gastos médicos de uno de sus hijos, que tiene 5 años y necesita un trasplante de hígado.

Navarro fue un mediocampista que estuvo en activo durante casi 15 años en el futbol de primera división, aunque se retiró cuando ya jugaba en la segunda división.

Actualmente es comentarista deportivo en Fox pero también crea contenido para sus propias redes sociales. La enfermedad de su hijo, de nombre Emilio, fue repentina y el diagnóstico devastador para la familia.

“Soy Emilio. Hoy estoy en terapia intensiva: mi hígado dejó de funcionar y necesito un trasplante de manera inmediata. Aunque tengo seguro médico, los gastos hospitalarios son enormes y rebasan a mi familia” se lee en un texto publicado en GoFundMe, página enfocada en crear este tipo de iniciativas y accesible para cualquier persona.

¿Cuánto dinero necesita Fernando Navarro para el trasplante de su hijo?

En algunos de los videos que publica Navarro con comentarios sobre la liga mexicana y la selección de futbol, Navarro suele dejarse acompañar de su hijo mayor, Alonso, quien tiene 7 años.

Apenas en mayo de este 2025, Fernando publicó en su cuenta de Instagram un recuerdo sobre el día de su boda, que se realizó en 2023. Fernando y su esposa llevan 17 años de relación pero apenas hace dos años que se casaron:

“Muchas gracias por estos dos años como esposos, gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero y lo que significa y como se demuestra el amor incondicional. Y gracias por siempre tener espacio para mí y sobre todo para Emilio y Alonso en tu corazón":

Las donaciones en la página han sido generosas y ya lleva 2 millones de pesos, aunque la meta todavía está lejos: 3.5 millones.

mi papá Fernando Navarro ha creado esta recaudación para poder pagar parte de esos gastos extras”,

La meta está lejos aún GoFunfMe

Al final del mensaje que simula estar escrito por Emilio, la frase es emotiva: