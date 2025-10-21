Tensión en La Granja VIP: Sergio es Capataz, y Lola Cortés tuvo un pésimo día

La Granja VIP comenzó una segunda semana, y las emociones comienzan a encenderse.

Este lunes 20 de octubre se llevó a cabo la competencia del capataz, donde los granjeros compiten por el liderazgo, que brinda inmunidad y beneficios, como dormir en la suite.

Sergio Mayer Mori, César Doroteo, Kim Shantal y Kike Mayagoitia se enfrentaron en un duelo que los retó a hacer una torre con cinco cubos.

Sergio Mayer Mori resultó ser el ganador de la prueba, y por lo tanto, es el nuevo capataz.

“Pero esta vez el público va a votar por tu acompañante”, le advirtió Adal Ramones; el resultado se dará a conocer este martes 21 de octubre.

A Jawy le recordaron que tiene prohibido utilizar las camas de la granja, y que al escuchar los grillos, debe irse a dormir en el granero.

Al incumplir, hay consecuencias con el presupuesto de víveres para toda la Granja.

¿Quién fue el primer nominado de la semana?

“Lo supe cuando me dijo que no sentiría mala onda, pero sus acciones demostraron lo contrario. Me gusta la gente congruente y él no me lo demostró”, dijo Carolina Ross.

Al ser la primera eliminada, dejó un sobre con el nombre del primer nominado de la semana vigente. Carolina Ross decidió que fuera: Eleazar Gómez.

