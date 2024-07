¿Susana Zabaleta y Lucero son amigas? La cantante reveló cómo se lleva con ‘La novia de América’

La reconocida cantante habló de toda clase de temas durante su charla con el periodista Michelle Ruvalcaba e incluso reveló un detalle muy desagradable sobre la higiene personal de Eduardo Yáñez que dejó a más de una persona con la boca abierta.

Como era de esperarse, el tema de su presunta rivalidad con Lucero salió a relucir, y aunque Susana Zabaleta reconoció que su colega es muy talentosa, dejó muy en claro que para ella la amistad es un tema aparte, ¿qué fue lo que dijo de “La novia de América”?

SUSANA ZABALETA HABLÓ SOBRE LUCERO: “NO SOMOS AMIGAS”

Durante la plática, Michelle Ruvalcaba recordó que Susana Zabaleta y Lucero colaboraron juntas en varios proyectos de televisión, por lo que le preguntó a la cantante si todavía le hablaba a su colega o eran ciertos los rumores de que hay una rivalidad entre ellas.

“No somos amigas. Sí, soy muy correcta con ella (…) no me cae bien alguien que sonríe siempre”

Zabaleta , fiel a su estilo, no se guardó nada y aunque aceptó que sí saluda a Lucero cuando la ve, eso no significa que sean amigas: simplemente tienen una relación cordial de trabajo, pero hasta ahí, y es que a decir de la cantante, “La novia de América” tiene un detalle que le desagrada bastante.

