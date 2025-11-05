Supuesto último novio de Juan Gabriel aparece en documental de Netflix y casi nadie lo notó

El nuevo documental “Juan Gabriel: Quiero, puedo y debo” que estrenó Netflix contiene audios e imágenes inéditas que resultan ser una joya para cualquier fanático del Divo de Juárez.

Ya sean los videos de sus conciertos, grabaciones junto a sus hijos o hasta una llamada con María Félix, los cuatro episodios están repletos de momentos icónicos que mantienen vivo el legado de Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez.

Si bien él nunca confirmó cuál era su orientación sexual, pues “lo que se ve no se pregunta”, cuando se informó de su muerte en 2016, surgieron reportes que lo vinculaban con un joven llamado Efraín.

Aunque no está confirmado si realmente eran novios o solo amigos, lo cierto es que Efraín era muy cercano a Juan Gabriel. De hecho, él fue quien lo encontró desvanecido en el baño de la casa en Santa Mónica, California, aquel 28 de agosto de 2016, día de la muerte del artista.

Efraín y su vínculo con Juan Gabriel casi quedan en el olvido, de no ser porque aparece en un par de ocasiones en el documental de Netflix. En el cuarto episodio, que muestra los últimos años de vida del cantante, se pueden ver imágenes de Juan Gabriel caminando junto a Efraín; minutos después, en el documental se puede ver al joven a bordo de un avión privado, junto al Divo de Juárez. Esto confirma que el joven sí era del grupo de personas íntimamente cercano a Juan Gabriel.

Efraín fue testigo de la muerte de Juan Gabriel: ¿Qué ha dicho al respecto?

Aunque haya quienes dicen que Juan Gabriel sigue vivo, para el joven que compartió meses junto a él, y quien lo encontró desvanecido en el baño, eso no es una posibilidad.

“Pues mira... Juan Gabriel... Yo estoy seguro de que no está vivo, pero no sé, tal vez, será que la gente quiere creer eso, quiere creerlo y son sentimientos que están ahí. Yo creo que está bien tener esa ilusión pero hay que aceptar las cosas como son, es mentira eso que anda circulando”.

Confirmó que fue él quien encontró a Juan Gabriel en problemas. “Sí, yo lo vi, soy el único que sabe cómo fue todo eso, ¿no? Para mí es un tema delicado que no he hablado con nadie. Es algo mío, pero pues eso es”.

“Yo di la noticia, grité: ‘Ayúdenme, está pasando esto’, le dije a los trabajadores, a la gente que estaba en la casa con nosotros, éramos como 6 personas. Ni me acuerdo a quién le grité primero. Le hablé a los demás, vinieron y cada quién hizo lo suyo; una persona con el teléfono”.

“Pocas personas en el mundo tienen los recuerdos que yo tengo, es algo bonito, es algo grande, fue una época grande que pasé de mi vida, aprendí muchas cosas, aprendí a trabajar, a socializar con la gente de una manera bien, crecí mucho con él”, dijo en 2019 Isaac, el joven que acompañó a Juan Gabriel en sus últimos meses.

En redes sociales perduran imágenes de Isaac/Efraín junto a miembros de su familia en convivencia con Juan Gabriel, con quien hasta partieron una rosca de Día de Reyes, y disfrutaron de la Riviera Maya.