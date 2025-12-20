Suscríbete
Famosos

Amiga de Valeria Márquez cambia de look para que dejen de fastidiarla con que se parece a ella

Vivian de la Torre responde a los mensajes de sus haters

Diciembre 19, 2025 • 
Alejandro Flores
vivian de la torre.jpg

Vivian de la Torre regresó a redes sociales

Instagram

“Nos comparaban de una manera bien fea”, dice Vivian de la Torre en uno de los videos en los que reaparece a 7 meses de la muerte de Valeria Márquez.

Vivian y Valeria fueron amigas y colaboradoras en sus canales y plataformas de internet, por lo que efectivamente sus fans siempre tuvieron la tentación de comparar sus carreras y su físico.
Valeria murió asesinada el 13 de mayo de este 2025. La tragedia marcó también a Vivian, quien se alejó de las redes sociales durante algunos meses.
Ahora explica la razón de este alejamiento.

“Me fastidiaba que me estuvieran comparando con Vale todo el tiempo; estaba muy feo la verdad”.

La respuesta de Vivian de la Torre

Ahora, en su reaparición a través de varios videos en los que comparte tips de belleza y reflexiones sobre lo que ha vivido en estos 7 meses, Vivian tiene un look totalmente diferente.
Dejó de ser rubio para pintarse el cabello de castaño y usar ahora un maquillaje mucho menos conservador.
La cabellera rubia y los ojos de color verde eran las dos principales razones por las que se comparaba a Vivian con Valeria.

Luto por Valeria Márquez
valeria márquez vivian amiga
Viral
Acusan a la amiga de Valeria Márquez de haberla ‘puesto’ para que la asesinaran y ella respondió
Un detalle en el video en vivo que grabó la tiktoker fue suficiente para sus seguidores, ¿es culpable?
Mayo 15, 2025
 · 
Alexis Ceja
Famosos
¡Luto y conmoción! Asesinan a un famoso rapero en medio de un tiroteo
Mayo 13, 2025
Viral
Luto por Valeria Márquez: Asesinaron a la tiktoker en plena transmisión en vivo desde su estética
Mayo 13, 2025
Famosos
Quién era Valeria Márquez, la tiktoker que asesinaron en plena transmisión en vivo
Mayo 14, 2025

De la Torre abandonó el rubio pero conservó los ojos verdes, que en ella son unos pupilentes.
El tema salió a la luz y la influencer le respondió a quienes se lo cuestionaron.

“Yo sigo usando los pupilentes así este cobriza, castaña... los pupilentes los adoro, me encanta cambiar de personalidad”.

@supervideoclips0

#viviandelatorre #valeriamárquez #ftypシ #barbie

♬ sonido original - supervideoclips0

Vivian de la Torre dio por terminado el tema con una declaración contundente acerca de si su intención era “copiar” el estilo de su amiga Valeria Márquez.

“Lo que pasa es que no nos comparaban de una manera bonita como antes sino de una manera bien fea, como que yo me quería parecer, quería figurar. Neta de dónde sacarán tantas cosas, están bravos, neta”.

Valeria Márquez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Tino-Parchís-brazo.jpg
Famosos
‘Tino’ de ‘Parchís’ cuenta la verdad sobre el trágico día en el que PERDIÓ EL BRAZO izquierdo
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Erika-Nicolás-Buenfil-Zedillo.jpg
Famosos
Hijo de Erika Buenfil quiere conocer a su abuelo Ernesto Zedillo e incursionar en la política
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
final-estrellas-.jpg
Famosos
Quién ganó en la gran FINAL de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
Diciembre 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Florinda-Meza.jpg
Famosos
Florinda Meza asegura que ‘Kiko’ pedía ganar más que ‘La Chilindrina’ y revela cruel apodo que le puso
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
secreto-luna.jpg
Series y Cine
“El secreto de Luna”, ópera prima Oduver Cubillan, triunfa en la cartelera de EEUU
Sigue agotando funciones en Miami.
Diciembre 19, 2025
 · 
Nayib Canaán
Camila-Sodi-boda-funeral.jpg
Famosos
Camila Sodi recuerda cuando su mamá se casó en pleno funeral: ¡encima del ataúd de su abuela!
Ernestina Sodi no quiso que su mamá se fuera sin autorizar su enlace y por ello protagonizó un peculiar momento.
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro se quiebra al saber que pasará la primera Navidad sin su papá
La conductora habló sobre las celebraciones decembrinas y cómo buscará crear otros recuerdos para su hija.
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade publica video de su hospitalización con inspiradora canción de fondo
La actriz ya se encuentra en su casa tras la crisis de salud que tuvo el fin de semana
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores