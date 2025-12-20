Amiga de Valeria Márquez cambia de look para que dejen de fastidiarla con que se parece a ella

“Nos comparaban de una manera bien fea”, dice Vivian de la Torre en uno de los videos en los que reaparece a 7 meses de la muerte de Valeria Márquez.

Vivian y Valeria fueron amigas y colaboradoras en sus canales y plataformas de internet, por lo que efectivamente sus fans siempre tuvieron la tentación de comparar sus carreras y su físico.

Valeria murió asesinada el 13 de mayo de este 2025. La tragedia marcó también a Vivian, quien se alejó de las redes sociales durante algunos meses.

Ahora explica la razón de este alejamiento.

“Me fastidiaba que me estuvieran comparando con Vale todo el tiempo; estaba muy feo la verdad”.

La respuesta de Vivian de la Torre

Ahora, en su reaparición a través de varios videos en los que comparte tips de belleza y reflexiones sobre lo que ha vivido en estos 7 meses, Vivian tiene un look totalmente diferente.

Dejó de ser rubio para pintarse el cabello de castaño y usar ahora un maquillaje mucho menos conservador.

La cabellera rubia y los ojos de color verde eran las dos principales razones por las que se comparaba a Vivian con Valeria.

De la Torre abandonó el rubio pero conservó los ojos verdes, que en ella son unos pupilentes.

El tema salió a la luz y la influencer le respondió a quienes se lo cuestionaron.

“Yo sigo usando los pupilentes así este cobriza, castaña... los pupilentes los adoro, me encanta cambiar de personalidad”.

Vivian de la Torre dio por terminado el tema con una declaración contundente acerca de si su intención era “copiar” el estilo de su amiga Valeria Márquez.