Su mamá se lo pidió de rodillas pero Laura Bozzo la ignoró: la trágica revelación en el documental de ViX

La conductora peruana Laura Bozzo habla por primera vez de lo que pasó al interior de su familia durante el dramático episodio que culminó con su arresto domiciliario de tres años.

El nuevo documental de ViX titulado simplemente “Laura Bozzo” muestra a la conductora y creadora de la frase “Que pase el desgraciado” en una entrevista en la que recuerda el momento justo en el que su vida se torció.

“Alejandro Toledo era candidato a la presidencia del Perú y entonces aparece Lucrecia Orozco, quien dice que Toledo tenía una hija no reconocida”.

Bozzo presentó en su programa de televisión (llamado “Laura” y que era un éxito de popularidad y rating en Perú) el caso de Lucrecia y tras contar su historia, le dijo con firmeza: “Yo te voy a apoyar siempre”.

¿Por qué estuvo Laura Bozzo tres años en prisión domiciliaria?

Bozzo cuenta en el documental, que se estrenó este 28 de agosto en ViX, que en esa época ella ya vivía en Miami y viajaba cada semana a Perú a grabar su programa.

“Cuando Alejandro Toledo gana la presidencia de Perú, le llueven a Laura 100 denuncias, una tras otra. El propósito es cárcel”, cuenta Andrés Hurtado, conductor y amigo íntimo de Laura, en ese mismo documental.

La más sólida de esas denuncias era la de asociación ilícita, peculado y corrupción por haber recibido dinero del gobierno de Alberto Fujimori.

A partir de entonces la vida de Bozzo cambió de manera radical: estuvo tres años viviendo en el estudio de televisión donde grababa su programa. Fue hallada inocente de uno de los cargos (asociación ilícita) y con eso bastó para que saliera libre y ella decidió entonces mudarse a México y recomenzar su carrera como “abogada de los pobres”.

La predicción de su madre que se cumplió

En el documental recuerda, sin embargo, que antes de todo ese episodio trágico, recibió un consejo de su madre que ella ignoró.

“Mi madre es bruja”, dice ahora que recuerda aquel momento.

Dice que al conocer el caso de Lucrecia Orozco, platicó con su equipo y con su madre sobre la idea de presentar el caso en televisión.

“Y yo me arriesgo a pesar de que mi madre me suplico de rodillas que no lo hiciera; que el caso me iba a embarrar, que me iba a joder la vida”.

Bozzo fue sentenciada inocente del cargo ya mencionado pero culpable del de peculado, ya que se comprobó que recibió un regalo de Vladimiro Montesinos, operador político del ex presidente peruano Alberto Fujimori.

Lo que siguió fue una larga estancia en México, donde finalmente estableció su domicilio junto con sus hijas y su novio Christian Zuárez.

