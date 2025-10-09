Al interior de la fiesta de Galilea Montijo: hubo abucheos, indirectas y Aaron y Aldo nunca se vieron

Galilea Montijo organizó como cada año desde 2023, una fiesta para celebrar el final de temporada de La Casa de los Famosos México.

Gali invita los habitantes, conductores, amigos y hasta familiares para cantar, bailar, divertirse... y compartir videos en redes sociales de todo lo que sucedió.

Por tanto, varios de los momentos se han hecho virales y generado críticas, polémicas y hasta algún rumor que Wendy Guevara tuvo que salir a desmentir.

La selfie grupal de Wendy Instagram

El grito de Wendy Guevara contra Priscila Valverde

Wendy Guevara fue una de las más emocionadas durante la fiesta. No paró de divertirse, bailar, cantar y sobre todo, gritar de su ronco pecho lo que piensa.

Así pasó cuando Galilea Montijo llamó a Priscila para que subiera al pequeño escenario del lugar donde se hizo la fiesta.

Mientras la ex habitante caminaba entre la multitud ayudada por Aaron Mercury, Galilea gritaba: “Priscila, Priscila”.

Priscila Valverde disfrutó de la fiesta X

En un video, se ve que en ese justo momento Wendy comienza a gritar a coro también: “Un mueble, un mueble”.

Priscila, Mss Universo Guerrero 2024,fue la tercera habitante en salir de La Casa de los Famosos.

La indirecta para Alexis Ayala

Alexis Ayala, el habitante más polémico de esta temporada en el reality show, no estuvo en la fiesta, así como tradicionalmente tampoco acostumbraba quedarse en las fiestas de los viernes en La Casa.

Él ha explicado que prefiere guardar su energía para su familia y que por tanto tiene otras prioridades.

Sin embargo, eso no obstó para que de alguna manera estuviera presente en la celebración de Galilea.

Galilea Montijo arrastrando todavía más a Mueblexizzzz Ayala, ¡que gozada! 👏👏#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/VPiYTXuYNi — Julio Núñez (@julioamx) October 8, 2025

Y fue precisamente ella quien lo mencionó: estando en el escenario hizo una presentación para que Guana subiera con ella.

“Nada más quería presentar a alguien que es ensamble... que para ser ensamble tienes que estar muy cab... por si alguien no sabe”.

La gente lo que hizo fue aplaudir.

Galilea y Mariana en la fiesta Instagram

El encuentro que no sucedió

Uno de los encuentros más esperados de la noche era el de Aldrón, ese shippeo que surgió dentro de La Casa de los Famosos. Pero no hay videos ni fotos simplemente porque no se encontraron a pesar de que ambos asistieron a la fiesta. Resulta que Aldo de Nigris se fue temprano a su hotel, desde donde publicó un video para contar que estaba agotado y se iría a dormir. Aaron Mercury llegó después y no lo vio.

El GaliFest está todo lo que da esta fiesta monumental que hace Galilea Montijo se ve espectacular, está todo el elenco de la casa de los famosos México y se ve que se están divirtiendo. #ElainehAro #Elaine #GalileaMontijo #galifest pic.twitter.com/ox6hohgFgc — elChuneva (@elChuneva) October 8, 2025

De hecho, Galilea, en su papel de anfitriona, hubo un momento en que agradeció la presencia de los habitantes que habían ido a la fiesta y mencionó a Aldo... pero él ya estaba en su hotel.

