Myrka de Llanos: revelan que la despidieron de un día para otro en su programa de tv

Sus compañeras en La Mesa Caliente leyeron un emotivo mensaje al comienzo del programa

October 09, 2025 • 
Alejandro Flores
myrka de llanos.jpg

Myrka de Llanos lleva cuatro décadas trabajando en televisión

Instagram

“La Mesa Caliente”, el programa de Telemundo vespertino que mezcla noticias de la farándula con reportes de interés político y de estilo de vida, comenzó este miércoles con la noticia del despido de Myrka de Llanos.

De Llanos había sido parte fundamental de la historia de La Mesa Caliente desde su comienzo, hace una década. Antes de ello, había ganado popularidad como conductora de “Primer Impacto”, con María Celeste Arrarás.

“Hoy queremos empezar este programa con una noticia que nos afecta a nosotros: Myrka de Llanos ya no va a ser parte de este programa”, fue el anuncio que se hizo en el primer minuto de La Mesa Caliente.

Myka apareció todavía este martes en el programa y nada indicaba que tuviera problemas o fuera a ser despedida.
De acuerdo con el sitio de la revista People, el despido se debe a una ola de recortes de personal en Telemundo que incluye también a la prestigiosa reportera de espectáculos Jessica Maldonado, quien trabajaba para el programa “Al rojo vivo”.

“Jessica es una respetada y valiosa reportera de entretenimiento, reconocida por su talento y el compromiso que siempre ha demostrado en sus reportajes para Al Rojo Vivo. Le agradecemos sus aportes significativos a la cadena y deseamos continuo éxito en su carrera”, declaró Telemundo a People en español.

La emotiva despedida de sus colegas

En el caso de Myrka, su salida fue muy criticada por sus fans, quienes señalan que sus psoturas políticas pudieron influir en su despido.
Lo cierto es que la despedida que se le hizo en La Mesa Caliente fue cordial y respetuosa.

“Myrka es una presentadora de tv de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación. Le agradecemos sus valiosas contribuciones a nuestro show desde su lanzamiento”, dijo Giselle Blondet en una declaración que leyó al aire.

Myrka hasta ahora no ha hecho declaraciones sobre su salida de Telemundo.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
