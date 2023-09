Charito Ruiz le manda contundente indirecta a Lupita D’Alessio tras decir que humilló a su hijo

Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio duraron 16 años de casados y tienen cuatro hijos en común; se separaron en medio de rumores de infidelidad de parte del cantante.

Hace unos días, Lupita D’Alessio habló sobre la separación de su hijo Ernesto D’Alessio, de Charito Ruiz, lanzando fuertes declaraciones.

“Le dije: ‘Lo único que no quiero es que pierdas tu dignidad’. Si no te están tratando bien, bórrate de ahí. Tú no tienes que aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo. No tienes por qué, Ernesto”, comentó la famosa cantante en entrevista para ‘Despierta América’.

El 29 de junio de este año, Charito y Ernesto D’Alessio anunciaron su separación definitiva, tras varios intentos por salvar su matrimonio.

Ahora, Charito Ruiz rompió el silencio publicando un video con la canción de fondo de “Según quién”, que canta Maluma y Carin Leon, donde viene la letra: “Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien”.

Usuarios de redes han tomado esta reacción como una contundente indirecta a la mamá de Ernesto, ‘La leona dormida’, luego de las declaraciones que dio sobre el divorcio de su hijo.