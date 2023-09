Charito Ruiz, ex de Ernesto D’Alessio, lanza otro contundente video y deja entrever una infidelidad del actor

Charito Ruiz, ex esposa de Ernesto D’Alessio, publica otro contundente mensaje con una canción de Carín León

Charito Ruiz, ex esposa de Ernesto D’Alessio, lanzó otro contundente mensaje y dejó entrever una infidelidad del actor de teatro y telenovelas. A través de su cuenta oficial de Instagram, la regiomontana se grabó cantando una estrofa de la canción ‘Según quién, de Carín León y Maluma.

Lo que llamó la atención fue el fragmento que utilizó Charito para grabar su video, en el cual canta:

¿Quién put… te dijo que aún te lloro?

Ni que fueras monedita de oro

Tan huevón yo que te di mi todo

Y tú me pusiste los del toro

Al cantar la última frase, la empresaria se llevó su mano izquierda a la frente e hizo una señal de cuernos, dejando entrever que el también cantante le habría sido infiel en su matrimonio de 16 años.

Charito Ruiz y la indirecta para Lupita D’Alessio

Recordemos que hace unos días, la ex nuera de Lupita D’Alessio le mandó una indirecta a “La Leona Dormida” con la misma canción, pero con otro fragmento de la letra:

Dile al que te está informando

Que te está mal informando, que te informe bien

Esto, luego de que la intérprete de ‘Mentiras’ rompió el silencio sobre el divorcio de su hijo, Ernesto y Charito, quienes confirmaron su separación hace casi tres meses.

“Le dije ‘lo único que no quiero que pierdas es tu dignidad’. Si no te están tratando bien, bórrate de ahí. Tú no tienes que aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo. No tienes por qué, Ernesto”, declaró la cantante en una entrevista para el programa ‘Despierta América’.

“El error lo hiciste, el error pasó. Ni hablar. Te perdonan y luego te condenan. Eso no está padre. No somos nadie para condenar a nadie”, agregó Lupita D’Alessio tras el error que cometió su hijo en su matrimonio con Charito Ruiz.