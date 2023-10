¿Ernesto D’Alessio tiene nueva novia? El cantante habla tras su divorcio de Charito Ruiz

Ernesto D’Alessio habla sobre la supuesta infidelidad que hubo en su matrimonio.

A finales de junio de este año, Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz dieron a conocer por medio de un comunicado que se separaban luego de 16 años de matrimonio.

El año pasado, salieron a la luz fuertes rumores sobre una supuesta infidelidad de parte del hijo de Lupita D’Alessio en su matrimonio con Charito Ruiz.

Después de conocer la separación de Ernesto y Charito, se desató una batalla de fuertes indirectas entre la ‘leona dormida’ y su exnuera.

Hace unos momentos, Ernesto D’Alessio confirmó ante las cámaras que ya firmó su divorcio con Charito Ruiz y desmintió los rumores de una posible infidelidad en su matrimonio.

“Una de las cosas que se dicen es que yo tengo otro novia, eso es completamente falso, no pienso tenerla, es prácticamente imposible que yo me vuelva a casar; me casé una sóla vez en mi vida para siempre. Ella (Charito) va a ser la única esposa que voy a tener, mi corazón sigue teniendo dueña”, expresó para ‘Ventaneando’.

“Sí, ya estamos divorciados tuvo que haber un convenio donde llegamos acuerdos, etc, nos seguimos comunicando y no seguimos al pie de la letra el convenio, la parte que me corresponde sí, pero estas cosas de visitas y convivencias, no, yo tengo la confianza de hablarle a ella y decirle que quiero ver a mis hijos”.

El cantante y actor compartió que ha sido un proceso difícil, pero que está saliendo poco a poco adelante.

“A veces estoy bien, a veces no estoy bien, es un proceso, pero no tengo más que gratitud hacia ella, es una mujer con la que viví los días más felices de mi vida, es una bellísima y extraordinaria mamá, no se pueden borrar los años de un día para otro, lo que hay aquí (en el corazón) no es tinta”.