Sol León reveló la fuerte razón por la que no quiso participar de La casa de los famosos México

La influencer La casa de los famosos México, pero rechazó esta oportunidad por un motivo muy poderoso, ¿qué pasó?

Poco a poco se han revelado los nombres de las personas que competirán por el jugoso premio final de la segunda temporada de La casa de los famosos México , la cual contará con figuras como Arath de la Torre, Mario Bezares, Shanik Berman, Briggitte Bozzo y Agustín Fernández entre sus filas.

En medio de todas las teorías acerca de este tema, el nombre de Sol León sonó muy fuerte como parte del listado; sin embargo, fue la misma creadora de contenido quien se encargó de sepultar los rumores de su participación en un revelador video en el que le contó a sus fans el porqué “le hizo el feo” a formar parte del reality show de Televisa.

¿POR QUÉ SOL LEÓN NO QUISO FORMAR PARTE DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2?

Fue durante una transmisión en vivo reciente que Sol León le contó a sus seguidores que, aunque sí la invitaron a participar en La casa de los famosos México 2 , rechazó la tentadora oferta debido a que, como ella misma lo explicó, no soportaría estar aislada 24/7 durante tanto tiempo, además de que sinceramente “no se ve” como parte de un reality.

“Yo no me veo en La casa de los famosos, siento que no disfrutaría estar encerrada todo el día”

“Me lo propusieron, pero no me animé... yo no me veo en La casa de los famosos, siento que no disfrutaría estar encerrada todo el día. Van dos veces que recibo la invitación, pero no me veo yo ahí”, comentó la influencer en el video que no tardó en viralizarse.

Para Sol León , estar totalmente aislada del mundo exterior durante varias semanas es una idea que le resulta insoportable ya que ese no es su concepto del éxito, es por ello que, aseguró, se mantendrá enfocada en otros proyectos personales que consoliden su fama.

Hasta el momento, sólo se han confirmado de manera oficial cinco personas que formarán parte de la segunda temporada de La casa de los famosos México; sin embargo, se espera que en los próximos días se den a conocer más nombres... ¿Qué sorpresas nos tendrá preparada La Jefa?