Mario Bezares anunció que está listo para La casa de los famosos México: ‘Es un reto maravilloso’

Mario Bezare ¿Quién lo mató?, y acudió a los foros de Hoy para hablar de su regreso a la televisión con el reality La casa de los famosos México 2.

Desde que se confirmó que Mario Bezares sería uno de los invitados especiales del programa Hoy de este martes 11 de junio, no fueron pocos los internautas que se emocionaron con la posibilidad de que quien fuera el patiño de Paco Stanley se encontrara cara a cara con el hijo de su jefe: Paul.

TE PUEDE INTERESAR:

Tristemente, la audiencia se quedó con las ganas de esto ya que el segmento De qué me hablas no contó con la presencia de Paul Stanley ; sin embargo, esto no significó que la atmósfera festiva del programa se viera afectada... ¡todo lo contrario!

¿Qué ofrecerá Mario Bezares en La casa de los famosos México 2 y cómo fue su esperada participación en Hoy? ¡Entérate de todos los detalles!

ASÍ FUE LA PARTICIPACIÓN DE MARIO BEZARES EN HOY

Sonriente, de buen humor y muy emocionado por pisar nuevamente los foros de Televisa San Ángel: Mario Bezares apareció en Hoy con un semblante muy animado que hizo que la audiencia se olvidara, al menos durante unos minutos, de todas las controversias que han rodeado a quien fuera el patiño de Paco Stanley luego del asesinato del conductor.

Mario Bezares no pudo evitar sentirse muy contento por su retorno a Televisa luego de una prolongada ausencia de 25 años, y es por ello que durante su charla habló de todos los programas que hizo durante su paso por la televisora: unos “12 o 15", según recordó, como coreógrafo o bailarín.

“Como estelar fueron Anabel, Sin embargo se mueve y luego ya Pácatelas. Fueron dos veces”, aseguró Bezares, quien no perdió la oportunidad para demostrar que todavía es un excelente bailarín con la esperada aparición de los pasos del “Gallinazo” en vivo. El ambiente se puso tan festivo, que hasta Andrea Escalona se animó a bailar un poco.

¿QUÉ DIJO MARIO BEZARES DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2?

Muchas personas se quedaron con la boca abierta hace unos días, cuando se confirmó de forma oficial que Mario Bezares sería uno de los concursantes de la segunda temporada de La casa de los famosos México . A decir del conductor, él ya está más que listo para vivir la experiencia.

“Me tengo que quitar todas esas etiquetas que se han hecho (...) soy una persona muy tranquila”

“Vengo a divertirme y que me conozcan como soy”, aseguró Bezares, quien se mostró deseoso de que la audiencia deje a un lado los rumores sobre su persona... ¡y claro que va por el premio final de los cuatro millones de pesos!

“Es un reto maravilloso para mí", aseguró “Mayito”, quien reveló que cuando recibió la invitación de Televisa no quiso dar una respuesta hasta que lo charló con toda su familia y obtuvo su aprobación.

Mario Bezares prometió que aclarará muchas polémicas sobre su relación con Paco Stanley y, por supuesto, habrá “Gallinazos” y otros divertidos pasos de baile para entretener tanto a sus compañeros como a los televidentes.

¿Cuál es el propósito de Mario Bezares en La casa de los famosos México? Mostrarse tal cual es, libre de etiquetas y especulaciones: “Me tengo que quitar todas esas etiquetas que se han hecho (...) soy una persona muy tranquila, muy alegre, servicial, me gusta oír, dar consejos y echar relajo”, aseguró.