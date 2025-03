"¿Tú sigues menstruando?": Kenny Avilés sorprende al responder fulminante pregunta a sus 71 años

“El minuto que cambió mi destino” tiene una edición “Sin Censura” que Kenny Avilés se tomó muy enserio.

En la transmisión del programa en Imagen Televisión la noche del sábado 8 de marzo, Kenny Avilés, famosa por sus éxitos musicales como Kenny y los eléctricos” habló de todo con Gustavo Adolfo Infante.

Confirmó que Verónica Castro la despidió como su corista, y que ella fue quien formó a Alejandra Guzmán, quien fue acosada por el entonces marido de Kenny. Pero se tocaron otros temas personales, como la vida sexual de la rockera.

Así, Kenny reveló que sigue con una líbido alta que le permite seguir teniendo contactos íntimos como cuando era una jovencita, pues a ella no le ha llegado la menopausia.

“Entiendo que la mayoría de las mujeres ser madres y el día más feliz de su vida es el día que se casan, yo nunca me he casado, no me interesa casarme, que un papel diga a quién voy a amar, ¡qué hueva! Pero tampoco me preocupé por ser mamá, güey, seguí c*giendo, ¿cuál es el pedo? ¡Perdón! ‘Funky, funky’... ¡Y sigo, eh!”, dijo Kenny

“Eso no se me ha quitado, muchas mujeres dicen que cuando tienen menopausia ya no quieren tener funky, funky, ¡yo sí! Y nunca he tenido menopausia ni tengo...”.

Fue entonces que Gustavo Adolfo Infante dijo: “Nunca pensé preguntarle a una señora esto”, a lo que Kenny remató: "¡Pues pregúntame, cuál es el pedo!”.

Gustavo-"¿Tú sigues menstruando?”

Kenny-"¡Lo juro por Dios!”

Gustavo-"¿A los 71 años?”

Kenny -"Sí, cada 28. Pregúntale a mi ginecólogo”.

“No sé por qué pero me sucede. Tengo cuatro hermanas, las cuatro tienen menopausia, menos yo”, celebró Kenny Avilés.

¿Quién es Kenny Avilés?

Originaria de Guadalajara, es una de las cantantes más icónicas de la escena rock en México desde los años 80, época donde cantaba en inglés con su agrupación Kenny and The Electrics, aunque después cambió el nombre al español.

Tienen más de 15 álbumes y más de 40 años de trayectoria.

Marcó historia en 1988, cuando graban el disco “No huyas de mi” bajo la producción ejecutiva de Luis de Llano, amigo de Ricardo Ochoa, su entonces marido.

Kenny ha colaborado con artistas como Charlie Monttana, El Tri, Aleks Syntek, Haragán, entre otros, pues su voz le ha permitido la permanencia en la escena del rock mexicano de la que fue precursora.