Mamá de Gala Montes relata a Adrián Marcelo violento pleito con su hija: ¿Buscará reconciliación?

Después de críticas en redes sociales por aparecer en fotografía junto a Adrián Marcelo, finalmente se estrenó la polémica entrevista entre el regiomontano y la mamá de Gala Montes.

Las opiniones se dividieron pues, mientras unos defienden el derecho de réplica de la señora Crista Montes, otros la destrozan por reunirse con el hombre que ha atacado a su hija desde hace meses, incluido su tiempo en “La casa de los famosos México”.

El encuentro de Adrián y Crista comenzó con él ofreciendo disculpas por atacar a Gala. De hecho, una de las armas que usó dentro del reality show contra la actriz fue el pleito que tenía con su mamá, que se dio a conocer poco tiempo antes de que ella ingresara al concurso donde terminó como finalista.

Crista Montes, la mamá de Gala Montes, dio sus primeras declaraciones tras reunirse con Adrián Marcelo Instagram, Captura de pantalla

Así que en la polémica entrevista, la señora Crista dio su versión de los hechos: “Ella llegó de grabar y me dijo: ¿qué hay de comer?, porque quería que hiciera el super... pero me dijo que me iba a dar un sueldo, pero como ya me había dado techo y comida, entonces ya no”.

“Entonces llega y le digo: ‘hay cereal, come cereal’”, pues ella estaba comiendo eso. Recordó que Gala le soltó una cachetada y ella se la regresó: “Yo tenía el plato y me lo aventó. Dije: ‘hasta aquí llegaste’ y le di una cachetada, pero ¿cómo crees?... me la contestó y no con uno, con varios”.

Crista dijo que su otra hija se metió, pero para detenerla a ella, supuestamente para que Gala siguiera violentándola: “Se puso de acuerdo con la hermana, y la hermana llega y me detiene para que me dé (golpes). Que es muy diferente a lo que ella contó. Y esa es la verdad que yo quería contar”.

También recordó que, cuando Gala Montes la corrió de la casa, ella solo tenía 50 mil pesos, la mitad por concepto de préstamo de la actriz. “Llega Gala y me dice: ‘te vas de mi casa’ y yo: ‘no me voy’. Pues me para y me saca”.

Sobre una reconciliación, la señora Crista fue contundente: “No hay vuelta atrás, ni pidiéndome perdón”. “Lo peor es que la gente te juzga, los medios te juzgan sin saber… qué poca madre”, dijo.

Adrián Marcelo se disculpó con Crista Montes por usarla para molestar a Gala Montes

Antes de iniciar formalmente con la charla, el regiomontano recordó algunas de las discusiones que tuvo con Gala Montes mientras estaban en La Casa de los Famosos México, incluyendo la vez que se dirigió a ella con una serie de ataques sobre su niñez y las burlas con las que llamó a su mamá “explotadora”, adjetivo del que aparentemente está arrepentido por usar y no quiso dejar pasar la oportunidad de hacérselo saber.

“Le debo una disculpa por lo que le hemos hecho pasar, aunque no puedo hablar a nombre de su hija, pero por lo que la hemos hecho pasar su hija y yo, y los involucrados en toda esta tormenta que se ha hecho”.

“Creo también, de todo corazón, que debo decirle que en el fondo realmente no creo que usted sea una explotad*r* infant*l como dije, con la intención tal vez de hacer daño. Siendo sincero, sí le dije esas palabras a su hija, pero no considero que lo sea”, expresó el exconductor de SNSerio.