Mamá de Gala Montes le declara la guerra a Joanna Vega Biestro: Esto se dijeron

La mamá de Gala Montes, Crista, aceptó la propuesta de Adrián Marcelo de pagarle 350 mil pesos a cambio de una entrevista con él.

La presencia de la señora con el hombre que ha atacado a su hija desde hace meses provocó distintas reacciones y críticas, una de ellas, la de Joanna Vega-Biestro, quien anotó: “El hambre es canija”.

Así que la señora Crista Montes reaccionó con un video para enviarle un mensaje a Joanna: “Siempre tan atinada, dice ‘el hambre es canija’, lo mismo digo de ti, ¿qué se siente tragar todos los días haciendo tanto daño a la comunidad? Porque no creas que eres santo de mi devoción ni de muchos, a muchos les cagas. Igual le pasó a Bisogno, ¿viste? Y tú comes de eso todos los meses, no escupas para arriba. Ya van varias, Joanna”.

En “Sale el sol”, Joanna Vega-Biestro le respondió a la mamá de Gala Montes, punto por punto: “Mencionar a Bisogno, no entendí, me encantaría que lo explicara porque está hablando de una persona que ya no está, lo que me parece muy ruin”.

“Si se refiere a la muerte (como la reciente de Bisogno), todos vamos para allá, de esa nadie se va a librar.- Si se refiere a los comentarios de la gente celebrando la muerte de una persona, no los hace mejor que él.- Y si se refiere a una enfermedad, nadie está exento. Mencionar a Bisogno no veo por qué”.

“Claro que le cago a mucha gente, sobre todo a quienes no se hacen responsables de sus actos, y cuando lo mencionamos, no le gusta. Usted fue a sentar con la persona que lleva meses lastimando a su hija y que la gente que sigue a esa persona lleva meses lastimando, agrediendo, insultando a sus dos hijas y a su nieta”.

“Usted se fue a sentar con esa persona a la cual llamó hace meses psicópata de mierda, esas fueron sus palabras, ¿se las recuerdo? Usted se fue a sentar con la persona que usted denunció y envió un comunicado por violencia de género”, le recordó Joanna a Crista Montes.

También recordó el inicio de las polémicas: "¿Por qué sabemos de este pleito entre usted y Gala? ¡Porque usted lo hizo público! Nosotros hablamos de lo que usted hace público, y si usted, no hubiera querido que esto se supiera, no hubiéramos contado nada”.

“Le llegaron al precio, para embarrar a su hija, porque no sabemos qué trae esta entrevista, no sabemos si habló bien o mal, pero usted se sentó y hoy dice que es un caballero, qué bueno, se vale cambiar de opinión... Pero él no ha cambiado de opinión con su hija, él sigue insultándola. En ese momento usted la defendía, porque ¿pensaba que iba a ganar 4 millones de pesos?”

Joanna Vega-Biestro sostuvo: “Yo no veo el futuro que si algo estoy segura que yo por mi hija siempre pondría el pecho. No me sentaría a darle a una persona que sigue lastimando a su hija para darle dinero. Él ganó esta batalla y la victoria se la dio usted”.

“Y Consuelo Duval acaba de decir una gran frase: ‘Si van a estar arriba del sartén, acostúmbrese al fuego’. Gala ha cometido muchos errores, y aquí se ha mencionado, pero si algo no ha hecho es contar toda la versión. ¿Por qué no habla del jarrón de metal que estaba en sus manos y se lo tuvieron que quitar?”.