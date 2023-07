'¡Sí, es un macho!': Esposa de Poncho de Nigris justifica el comportamiento del líder del Team Infierno

Marcela Mistral está viviendo su propia Casa de los famosos, pero muros afuera. A la modelo y creadora de contenido le tocó vivir también una prueba de fuego que la ha sacudido mientras su marido, Poncho de Negris, convive en el reality show mexicano que está dando tanto de qué hablar. La pareja jamás se había separado tanto tiempo, y ella confesó que es el cantante quien saca las garras por la familia y toma las decisiones del hogar, pero ahora es ella quien ha asumido las riendas de la casa y está sola con tres niños pequeños.

Además, Marcela se ha tenido que poner una coraza para que no le afecten los malos comentarios que recibe su esposo al estar expuesto 24 horas ante las cámaras en el encierro que vive. Ella le hace frente a las críticas y desnuda al verdadero Poncho, con quien ella está casada desde hace ocho años: “Conozco su autenticidad, sus ocurrencias… Sé que es espontáneo, un hombre que no tiene filtros y que puede ser muy irreverente. Ya tenemos ocho años de matrimonio y estamos en un buen momento como pareja, por eso nos atrevimos a asumir este reto; creo que si hubiera sido antes no hubiera sido lo idóneo, pero ahora sí, y lo estamos apoyando mucho”.

Marcela confesó que ella y Poncho viven una vida en pareja y familiar alejada de los escándalos, y aclara que detrás de las cámaras y reflectores, el suyo es un hogar muy tranquilo. “Nosotros nos casamos por la iglesia cristiana, a pesar de que las irreverencias públicas y artísticas podrían ser contradictorias; creo que el secreto de nuestra casa es que tenemos a Dios en medio, y eso es uno de los factores más importantes que nos mantiene unidos, además de la disposición, el compromiso y el deseo de amarnos cada día ante cualquier momento de bajas o altas. Eso es algo que nos ha mantenido fuertes en este ambiente público, en el que estamos tan expuestos, aunque puede existir gente alrededor que nos quiera hacer daño. Finalmente, la comunicación y comprender cuál es el rol de cada uno es lo que nos ha mantenido unidos”, expresó la regiomontana.

Marcela desnuda al hombre que la conquistó y describe cómo es realmente Poncho, más allá de lo que el televidente ve: “Él ha ido evolucionando como esposo; de recién casados nos la pasábamos de fiesta, conviviendo y de paseo, no teníamos aún a los bebés… Ahora es una persona muy protectora con nosotros, responsable, siempre está al pendiente, es la cabeza del hogar y quien toma las decisiones importantes. Desde un punto romántico, puedo decir que es un macho muy macho, pero no machista, y con esto me refiero a que es un macho forjado a la antigua que tiene esa educación y formación en la que debe proteger a su familia, que tiene que sacar las garras y la casta cuando nos tiene que defender”.

A diferencia de lo que muchos pudieran pensar, Marcela aclaró que Poncho es un hombre muy tranquilo: “Es muy cariñoso y hogareño, le encanta estar en la casa, no le gusta andar de fiesta porque ya vivió esa etapa y ahora es distinto, disfruta mucho su trabajo y a sus hijos”, detalló.

En La casa de los famosos México se ha visto a un Poncho de Nigris que ha sido catalogado como extremadamente vanidoso, pero a Marcela esto no le disgusta. “Me encanta que mi esposo sea así porque eso habla de su cuidado personal y de su enfoque en sí mismo, y cuando tú te quieres, también quieres a tu entorno; entonces, si tiene la oportunidad de cuidarse y tener amor propio, está increíble, además de que él hace ejercicio, se alimenta bien y eso se refleja también en la parte interior”, señaló.

Marcela y Poncho han sabido consolidar su relación, la cual está basada en el amor y la confianza, y “no hay celos, porque en realidad éstos nacen cuando hay motivos, y en nuestra relación no hay; tenemos una muy buena comunicación, el compromiso del hogar y la familia, disfrutamos a lo que nos dedicamos y nunca nos habíamos separado tanto como ahorita que está en La casa de los famosos”.

La presentadora con casi dos millones de seguidores en Instagram jura que en su relación no ha habido infidelidad ni crisis matrimonial: “No necesito traérmelo cortito, creo que con ser yo misma, eso me funcionó (risas), pero es un compromiso de cada quien. Yo me comprometí a ser fiel con él y él conmigo; cuando una persona es infiel, es porque trae problemitas internos, algún vacío o una cosa qué resolver, y eso tiene que ver más con quien lo hace que con el afectado, y en nuestro caso, los dos hemos trabajado internamente, y ser infiel no es un error, es una decisión, y nosotros hemos tomado decisiones inteligentes”.

Marcela también dijo que hasta el momento no han enfrentado ninguna crisis en su matrimonio: “No ha habido; los momentos ‘interesantes’ han sido los pospartos, las cuarentenas, la dinámica del nacimiento, el cansancio, los desvelos… pero hasta eso ha sido padre”.

La familia De Nigris-Mistral tiene a tres pequeños niños que nacieron con la simpatía, espontaneidad y carisma de Poncho y Marcela. ¿Tienen planes de que la familia siga creciendo?... Ella misma habla sobre el futuro del hogar: “Ya no tenemos planeado tener familia, sin embargo, ninguno está operado para no reproducir; si llega a suceder está bien, pero ojalá que no, porque después me tengo que hacer otra cirugía estética (risas)”.

La influencer confesó que no está en sus planes someterse a una intervención quirúrgica para no procrear: “Que se opere él, porque yo ya tuve tres cesáreas… No sé si Poncho estaría dispuesto a operarse, sí lo ha comentado, pero como está dispuesto a seguir mejorando la raza humana, pues no sé, ya saben cómo es él de chistoso y simpático”.

Finalmente, Marcela dijo que a pesar de que extraña mucho a Poncho, quiere que él llegue a la final de La casa de los famosos México. “Por supuesto que lo extraño, lo necesito y lo quiero ver, pero debo apoyarlo en las buenas y en las malas”, concluyó.