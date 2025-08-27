Suscríbete
Shakira arrasó en su vuelta al Estadio GNP y así llegó Danna a cantar de sorpresa

Te compartimos fotos y videos.

August 27, 2025 • 
TVyNovelas
shakira-conciertoo--.jpg

Shakira

José Luis Ramos / Gil Barrera

La noche del 26 de agosto, Shakira volvió a la Ciudad de México para una nueva ronda de conciertos en el Estadio GNP, que incluyen varias fechas en agosto y el 18 de septiembre.

“Es mi casa, que lindo estar aquí, en esta segunda vuelta en un país que amo tanto”, dijo Shakira al inicio de su concierto.

” Gracias por todo lo que me dan, se lo merecen todo, esta loba se reencuentra con su manada mexicana, porque esta noche y siempre somos uno”.

¿Qué canción cantó Danna con Shakira?

Danna apareció de sorpresa para cantar Soltera, tal como apareció en el video de la canción de la colombiana.

El repertorio de canciones incluyen las clásicas y los éxitos más recientes. El público ovacionó a Shakira en “Te felicito”, “La bicicleta” y “Monotonía”, así como en “La tortura” “Ojos así”, “Pies descalzos” y “Las de la intuición”.

Con su gira a Las Mujeres Ya No Lloran Tour, a Shakira le faltan casi 30 conciertos por realizar entre agosto y diciembre de 2025, en países como México, República Dominicana, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay.

Otra de las sorpresas ocurrió cuando Shakira decidió cantar ‘Sombras’, en un pequeño homenaje a Javier Solís.

Shakira Danna
TVyNovelas
