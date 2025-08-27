Así reaccionaron Martha Higareda y Lewis Howes al saber que esperaban gemelos

La noticia de que será mamá de gemelos llegó envuelta en emoción y lágrimas: Martha Higareda y Lewis Howes revelaron cómo vivieron ese instante único durante un ultrasonido, y lo compartieron en un video que emocionó a miles de fans.

A solo unos meses de confirmar su embarazo, Martha compartió un video, vía Instagram, donde aparece con su esposo y su madre en la consulta médica. De pronto, el médico dice: “Hay dos latidos”, y el tono cambia. El doctor, sorprendiendo, les revela que son dos corazoncitos.

Lágrimas de alegría

En la pantalla, los ojos de Martha y Lewis se llenaron de felicidad. Ella recuerda: “Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”. La sorpresa fue mayúscula: lo que creían un embarazo único se convirtió en una alegría doble.

Reciben la noticia con gratitud

Martha compartió un poderoso mensaje en redes: “Nuestra pequeña familia de dos se convierte en una familia de cuatro… Dios nos envía dos vidas… estamos agradecidos”. En sus palabras, quedó claro que no hubo planeación sino una sorpresa que llegó sin aviso, y que reciben con alegría.

Vale la pena mencionar que solo unos meses atrás, la pareja había enfrentado dificultades médicas, incluyendo un tratamiento para que Martha pudiera concebir, debido a miomas uterinos, un proceso que finalmente les permitió lograr este embarazo doble.

Además, Lewis confesó que tuvo una especie de visión antes de siquiera sospechar que formarían una familia, imaginando gemelos en su futuro, como un presagio cumplido ahora

Desafíos y gestación de alto riesgo

Si bien la emoción es enorme, Martha no oculta su preocupación: a los 42 años, un embarazo gemelar representa un riesgo mayor. Ya pasó por un susto médico reciente, cuando Lewis estaba en Nueva York y ella en Los Ángeles, lo que encendió los alarmas, aunque afortunadamente, todo quedó en un susto y continuaron sin mayores complicaciones.

Con la llegada programada para mediados de octubre, la pareja ya organiza todo para recibir a sus dos futuros hijos: desde cunitas y ropa hasta el baby shower y la mejor energía para sus pequeños. El nacimiento será vía cesárea programada, tomando en cuenta los cuidados médicos necesarios.

Martha Higareda y Lewis Howes vivieron un momento que pocos esperan: no uno, sino dos latidos que transformarán su vida. ¡Comienzan una gran aventura!