Paseo de la Reforma se convierte en campo de batalla: Godzilla y Kong rugen en la CDMX

Paseo de la Reforma fue testigo de una mañana llena de adrenalina: cientos de extras corriendo, vehículos abandonados y una coreografía de pánico urbano que sólo pudo nacer del set de Godzilla x Kong: Supernova.

La grabación, capturada en TikTok, desató caos… y emoción entre los fans del Monsterverse.

Reforma transformada en set

El sábado 23 de agosto, se cerró el tramo entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, así como vialidades secundarias, para recrear una escena de evacuación por la llegada de un monstruo.

El Palacio de Bellas Artes también formó parte de la locación. La filmación, plagada de humo, pánico simulado, alertas sonoras y efectos visuales, transformó la avenida en un escenario apocalíptico controlado.

Usuarios publicaron videos que se volvieron virales en TikTok: extras corriendo sin rumbo, autos obstruidos y el sonido estridente de una alarma disparando tensión en la ciudad.

Las tomas aéreas y de cámara en movimiento aumentaron la dramatización del momento, mientras la Secretaría de Cultura y Seguridad Ciudadana colaboró para que la grabación transcurriera sin mayores incidentes.

La Ciudad de México fue epicentro de una escena monumental: las gigantescas criaturas del Monsterverse se hicieron presentes en el Paseo de la Reforma y el Palacio de Bellas Artes durante la filmación de "Godzilla x Kong: Supernova". Con una logística imponente, se cerraron tramos clave para montar tomas con 150 extras, nubes de polvo, autos detenidos y caos dirigido que simulaba el ataque de un titán, dejando a curiosos y fans extasiados por la experiencia. No solo se mostró el ícono arquitectónico al ritmo del desastre de ficción, sino que toda la producción contó con un despliegue técnico cuidadoso: seguridad, equipos especiales y personal de limpieza trabajaron en conjunto para evitar que la magia se interrumpiera, aunque muchos espectadores no resistieron y captaron cada segundo con sus celulares

Un papel más que decorativo para CDMX en la saga

La Ciudad de México no es la primera en recibir la furia del Monsterverse; ya había sido escenario en Godzilla II: El rey de los monstruos.

Ahora, con Supernova, Paseo de la Reforma y el Palacio de Bellas Artes figuran como escenarios principales en una película que también se grabó en Londres, Utah y Australia, y que se estrenará en marzo de 2027.