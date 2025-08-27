Suscríbete
Viral

Paseo de la Reforma se convierte en campo de batalla: Godzilla y Kong rugen en la CDMX

La emblemática avenida de la Ciudad de México se convirtió en escenario apocalíptico para una escena viral de evacuación masiva, cargada de extras, alertas sonoras y efectos dramáticos.

August 27, 2025 • 
Luz Meraz
Godzilla.png

Con Reforma convertida en zona de efectos especiales y TikTok como testigo, Godzilla x Kong: Supernova ya dejó huella en la capital mexicana, mucho antes de su estreno global.

TikTok

Paseo de la Reforma fue testigo de una mañana llena de adrenalina: cientos de extras corriendo, vehículos abandonados y una coreografía de pánico urbano que sólo pudo nacer del set de Godzilla x Kong: Supernova.

La grabación, capturada en TikTok, desató caos… y emoción entre los fans del Monsterverse.

Reforma transformada en set

El sábado 23 de agosto, se cerró el tramo entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, así como vialidades secundarias, para recrear una escena de evacuación por la llegada de un monstruo.

El Palacio de Bellas Artes también formó parte de la locación. La filmación, plagada de humo, pánico simulado, alertas sonoras y efectos visuales, transformó la avenida en un escenario apocalíptico controlado.

@maucervera23

#godzilla #godzillavskong #cine #film #cdmx🇲🇽

♬ Godzilla Main Title - Bear McCreary

Usuarios publicaron videos que se volvieron virales en TikTok: extras corriendo sin rumbo, autos obstruidos y el sonido estridente de una alarma disparando tensión en la ciudad.

Las tomas aéreas y de cámara en movimiento aumentaron la dramatización del momento, mientras la Secretaría de Cultura y Seguridad Ciudadana colaboró para que la grabación transcurriera sin mayores incidentes.

@puntomxnoticias

🦖 La Ciudad de México fue epicentro de una escena monumental: las gigantescas criaturas del Monsterverse se hicieron presentes en el Paseo de la Reforma y el Palacio de Bellas Artes durante la filmación de “Godzilla x Kong: Supernova”. 🦍 Con una logística imponente, se cerraron tramos clave para montar tomas con 150 extras, nubes de polvo, autos detenidos y caos dirigido que simulaba el ataque de un titán, dejando a curiosos y fans extasiados por la experiencia. 😱 No solo se mostró el ícono arquitectónico al ritmo del desastre de ficción, sino que toda la producción contó con un despliegue técnico cuidadoso: seguridad, equipos especiales y personal de limpieza trabajaron en conjunto para evitar que la magia se interrumpiera, aunque muchos espectadores no resistieron y captaron cada segundo con sus celulares👌🏼 #godzillaxkong #supernova #cdmx #cine

♬ Godzilla! - Alexandre Desplat

Un papel más que decorativo para CDMX en la saga

La Ciudad de México no es la primera en recibir la furia del Monsterverse; ya había sido escenario en Godzilla II: El rey de los monstruos.

Ahora, con Supernova, Paseo de la Reforma y el Palacio de Bellas Artes figuran como escenarios principales en una película que también se grabó en Londres, Utah y Australia, y que se estrenará en marzo de 2027.

@nachoolopezz

Grabación de Godzilla x Kong Supernova en CDMX #Reforma #CDMX #Godzilla #Kong #Supernova

♬ original sound - Netflix Thailand - Netflix Thailand
Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

godzilla vs kong
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
¡La música está de luto!
Viral
Luto en Canal 22 por muerte de Huemanzin Rodríguez: “Con profunda tristeza te despedimos”
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
daniel-hilton--.jpg
Viral
Daniel Hilton se somete a 50 cirugías al año para ser un Ken Humano: “Yo quería ser el muñequito de Barbie”
August 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
frank-caprio.jpg
Viral
Luto por Frank Caprio, el juez más compasivo de EEUU: “Nunca me rendí en la vida”
August 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
jean-pormanove.jpg
Viral
“Horror absoluto": Streamer murió durante transmisión en vivo tras horas de maltrato
August 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Martha Higareda-Photoroom.png
Famosos
Así reaccionaron Martha Higareda y Lewis Howes al saber que esperaban gemelos
La actriz compartió en redes el emotivo momento en que descubrieron que serían padres de dos bebés al escuchar “dos corazoncitos” latir al mismo tiempo.
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Taylor Swift-Anillo.png
Famosos
¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift?
El anillo de compromiso que Travis Kelce entregó a Taylor Swift fascina por su lujo y diseño victoriano
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
La Chilindrina.png
Famosos
La Chilindrina desmiente rumores tras ser hospitalizada en Perú
María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, fue hospitalizada pero, ante los rumores de un estado grave de salud, aclaró en Instagram cómo se encuentra.
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
yadhira-carrillo--.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo finalmente se sincera sobre Juan Collado: “Somos grandes amigos...”
La actriz se enfoca en su regreso a las telenovelas, mientras siente libertad.
August 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero