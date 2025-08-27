Suscríbete
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”

La ganadora de La Casa de los Famosos México reaccionó firme al comentario de Ninel Conde sobre “mujeres ganadoras” y dejó claro que no vale la pena discutir con alguien que solo quedó “ardida”.

August 26, 2025 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png

La respuesta de Wendy fue una lección a Ninel: si vas a hablar de ella, hazlo con respeto.

Instagram

En una transmisión en vivo, Wendy Guevara respondió contundente al comentario que Ninel Conde hizo sobre el programa La Casa de los Famosos México, donde afirmó que “nunca ha ganado una mujer”, minimizando el triunfo histórico de la influencer trans.

Desde su estilo directo y sin medias tintas, Wendy Guevara pidió a sus seguidores que se tomaran las cosas a la ligera y de quien vienen: “Yo escojo mis batallas”, enfatizando que solo entraría en disputas con figuras que también han ganado. En cambio, sobre Ninel comentó:

“Te escuchas como ardida, como atacada, el público te sacó y ya, yo no tengo nada en contra de ella”
Wendy Guevara

Aun así, dejó la puerta abierta para enfrentar a quienes sumen relevancia a su trayectoria:

“Yo me pelearía con Mayito o con Maripily... o con Ivonne Montero… o sea, con ganadoras, no me voy a andar peleando con quienes no ganaron y nada más quedaron ardidos”

Defiende su identidad y a la comunidad trans

Wendy no dejó pasar el tema de identidad. De manera firme defendió a las mujeres trans y aclaró cómo se define a sí misma:

“Cuando andan diciendo esas cosas las andan cancelando a las artistas, hay chicas de la comunidad trans que se consideran mujeres y las respeto, yo... no me considero una mujer 100 por ciento”

Y aprovechó para señalar críticas veladas dentro del medio:

“Muchas chicas de los colectivos sí están enojadas por cómo se refirió… díganselo a ella usando sus palabras... muchas están aquí (diciéndonos) que chavas, que hermana, que dos tres trucos’... y luego ahí andan de transfóbicas

El comentario de Ninel de “que ninguna mujer ha ganado…” fue visto como una clara omisión al logro de Wendy y generó un fuerte rechazo en redes sociales.

Colectivos trans y defensores de la diversidad denunciaron su actitud como transfóbica y poco congruente con su discurso público. Muchos encontraron que la frase simplemente invisibiliza a Wendy e incluso a todo el colectivo al que representa.

Wendy respondió con inteligencia: no se fue a una guerra de declaraciones, pero sí dejó claro que no tolerará que se ignore su triunfo ni se deslegitime su identidad. Y dejo claro algo: no discute con quien no suma.

Luz Meraz
Redactora
