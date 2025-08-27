Suscríbete
La Chilindrina desmiente rumores tras ser hospitalizada en Perú

María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, fue hospitalizada pero, ante los rumores de un estado grave de salud, aclaró en Instagram cómo se encuentra.

August 26, 2025 
Luz Meraz
María Antonieta de las Nieves confirmó que ya se encuentra en recuperación y descansando en casa.

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, mundialmente conocida como La Chilindrina, fue hospitalizada de emergencia durante su gira en Perú.

La noticia preocupó a sus seguidores, pero horas después la propia actriz recurrió a Instagram para tranquilizar y aclarar su estado de salud.

La hospitalización en Perú encendió las alarmas

De acuerdo con reportes de medios mexicanos y peruanos, la comediante de 74 años tuvo que ser atendida de urgencia tras sufrir una deshidratación severa que le provocó un descenso en los niveles de sodio. Incluso trascendió que habría enfrentado la situación sin el acompañamiento de sus hijos, “en el abandono” decían algunos, lo que aumentó la preocupación de sus fans.

Mensaje directo de La Chilindrina a sus seguidores

Sin embargo, horas más tarde, la actriz reapareció sonriente en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se le ve dibujando y bromeando:

“Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gusta hacer. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias, los quiero muchísimo. Bye”.

En la misma publicación, María Antonieta de las Nieves escribió:

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”.

Una vida entregada a los escenarios

La Chilindrina continúa activa con presentaciones en Latinoamérica, donde mantiene vivo el cariño del público que la sigue desde El Chavo del 8. A pesar de los problemas de salud propios de la edad, la actriz ha insistido en que su mayor motor es el aplauso y la cercanía con sus fans.

Con humor y gratitud, La Chilindrina desmintió rumores de que se encuentra grave y recordó que, aunque los chismes corren rápido, su espíritu sigue intacto: dibujando, riendo y compartiendo amor con su público.

La Chilindrina María Antonieta De Las Nieves
Luz Meraz
