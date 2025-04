¡Lady Gaga arrasó en el Estadio GNP! Así fueron los mejores momentos de su concierto: VIDEOS

La noche del sábado se tiñó de extravagancia, emociones y una conexión inigualable cuando Lady Gaga regresó a la Ciudad de México para ofrecer el primero de dos conciertos en un abarrotado Estadio GNP Seguros. Tras una larga de ausencia de conciertos en el país, Stefani Joanne Angelina Germanotta, la icónica Mother Monster, se reencontró con sus fervientes “Little Monsters” en un espectáculo que quedará grabado en la memoria colectiva por su teatralidad, emotividad y la entrega total de una artista que considera a México un lugar muy especial en su corazón.

¿Cómo fue el regreso de Lady Gaga a la Ciudad de México?

Lady Gaga, una de las artistas más icónicas de la última década, regresó a la Ciudad de México después de 13 años de ausencia para ofrecer un concierto inolvidable en el Estadio GNP Seguros. Con su gira ¡Viva la Mayhem!, la cantante estadounidense reunió a más de 62 mil personas que no dejaron de corear sus canciones y ovacionarla durante todo el espectáculo.

El concierto comenzó puntualmente a las 21:15 horas, cuando las luces del estadio se apagaron y Lady Gaga apareció con un imponente vestido rojo, para interpretar “Bloody Mary” desde una estructura de dos pisos. Desde ese momento, el público, compuesto por sus famosos “Little Monsters”, se entregó por completo.

Así fue la conexión de Lady Gaga en sus “Little Monsters” mexicanos

La conexión entre Lady Gaga y sus fanáticos mexicanos fue evidente desde el primer momento. Desde sus primeras palabras, Lady Gaga demostró el profundo cariño que siente por su público mexicano. Un "¡México te amo!” resonó en todo el estadio, para provocar una euforia palpable entre los asistentes.

Pero el momento cumbre de conexión llegó cuando la artista se dirigió a sus “pequeños y hermosos monstruos” en un emotivo discurso en español. Conmovida, recordó que la Ciudad de México fue el lugar donde culminó su primera gira en estadios, el “Monster Ball”, un recuerdo imborrable que marcó un antes y un después en su carrera. “Es un honor estar aquí en su hermoso país presentándome para ustedes... La Ciudad de México es un lugar especial en mi corazón”, con estas palabras provocó una ovación ensordecedora que demostró la reciprocidad del afecto entre la artista y su público.

La cantidad de personas y el discurso de Lady Gaga completamente en español hizo de este show por MUCHO uno de los más inolvidables para mí #VivaLaMAYHEM 😭 pic.twitter.com/od0DMNoGji — JorgeDWilliams ▪️▪️▪️ (@JorgeDWilliams) April 27, 2025

¿Cómo fue el espectáculo de Lady Gaga en el Estadio GNP?

El concierto de Lady Gaga en el Estadio GNP fue una auténtica obra teatral dividida en cuatro actos, cada uno con escenografías detalladas, más de 25 bailarines en escena y múltiples cambios de vestuario.

En el primer acto, Gaga deslumbró con temas como “Bloody Mary”, “Abracadabra” y “Judas”. Posteriormente, cambió a un vestido negro y una peluca oscura para interpretar “Scheiße”, mientras la energía del estadio alcanzaba niveles electrizantes.

Uno de los momentos más sorprendentes llegó durante “Poker Face”, cuando Gaga protagonizó una partida de ajedrez humano sobre la pasarela, acercándose a sus seguidores más cercanos. Más tarde, en un ambiente gótico, brilló con “Perfect Celebrity” y “Disease”, donde utilizó escenografías como una caja de arena y un esqueleto.

Te amo, te amo, te amo! Lady Gaga cantando "Poker Face" para mais de 60 mil pessoas. 🇲🇽 pic.twitter.com/e4MF2EV3OP — Lady Gaga Source (@gagasourcelgs) April 27, 2025

¿Cuál fue el momento más emotivo del concierto de Lady Gaga?

El instante más conmovedor de la noche ocurrió cuando Lady Gaga se sentó al piano para interpretar baladas como “Killah” y “How Bad Do You Want Me”. Antes de iniciar, dedicó un discurso en español donde agradeció profundamente el amor y apoyo del público mexicano.

Con gran emotividad, recordó sus inicios en bares pequeños y cómo, gracias a sus fans, pudo cumplir su sueño de cantar ante multitudes. Este momento selló una conexión especial con los asistentes, quienes respondieron levantando los brazos y entonando cada palabra.

Estádio GNP Seguros durante a performance do hino do verão "How Bad Do U Want Me". 🩷 pic.twitter.com/4Lw5q5KTka — Lady Gaga Source (@gagasourcelgs) April 27, 2025

¿Qué sorpresas preparó Lady Gaga para el final del show?

Para el último acto, Gaga guardó algunas de sus interpretaciones más esperadas. La intensidad creció con “Born This Way”, un himno a la diversidad y la autoaceptación que hizo vibrar al estadio. Luego, emocionó con “Shallow”, tema con el que ganó su primer Oscar.

Lady Gaga cantando "Shallow" com mais de 60 mil pessoas na Cidade do México, ontem (26). 🖤 pic.twitter.com/8D43zxcZrC — Lady Gaga Source (@gagasourcelgs) April 27, 2025

El cierre fue simplemente apoteósico. Lady Gaga apareció con un vestido blanco y garras filosas sobre una mesa de operación para interpretar “Bad Romance”. Rodeada de sus bailarines y envuelta en un frenesí de emociones, recibió la ovación de miles de voces que coreaban "¡Gaga, hermana, ya eres mexicana!”.

¿Qué canciones cantó Lady Gaga?

Durante su presentación en el Estadio GNP Seguros, Lady Gaga interpretó una selección de sus temas más emblemáticos y algunas canciones de su nuevo álbum “Mayhem”. Entre los temas que hicieron vibrar a sus fans estuvieron “Bloody Mary”, “Abracadabra”, “Judas”, “Scheiße”, “Garden of Eden”, “Poker Face”, “Perfect Celebrity”, “Disease”, “Paparazzi”, “Alejandro”, “The Beast”, “Killah”, “Zombieboy”, “Die With a Smile”, “How Bad Do You Want Me”, “Shadow of a Man”, “Born This Way”, “Shallow” y “Bad Romance”.

Cada canción fue recibida con euforia por los asistentes, quienes cantaron al unísono y convirtieron el Estadio GNP en un enorme coro de Little Monsters.

Sold out show like Lady Gaga. pic.twitter.com/zpi0AF3q1K — LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) April 27, 2025

¿Cuáles fueron los momentos destacados del primer concierto de Lady Gaga en CDMX?

Entre los momentos más memorables del primer concierto de Lady Gaga en la Ciudad de México destacan su emotivo discurso en español, la partida de ajedrez humano durante “Poker Face”, el ambiente gótico en el segundo acto, su interpretación al piano de “How Bad Do You Want Me” y el espectacular cierre con “Bad Romance”.

Cada instante fue una muestra del talento, la pasión y la conexión única que Lady Gaga tiene con su público mexicano, dejando claro que su regreso no solo fue un evento musical, sino una celebración de amor mutuo entre la artista y sus seguidores.