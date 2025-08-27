Suscríbete
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto

A través de un live, la abuela de Aldo de Nigris reclamó a la actriz por negarse a devolver la prenda.

August 27, 2025 • 
Luz Meraz
¡Esto ya se descontroló! Doña Lety fue muy ruda contra Mariana Botas por la sudadera.

Lo que parecía un simple intercambio de ropa entre compañeros de La Casa de los Famosos México causó reacciones familiares.

Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, salió al paso para defender a su nieto y recriminar públicamente a Mariana Botas por negarse a devolverle una sudadera que “él necesita por el frío”.

Y es que Aldo de Nigris prestó a Mariana Botas una sudadera de peluche cómoda y muy calientita, su única opción para cubrirse del frío en el reality.

A pesar de sus solicitudes, Mariana se ha negado a regresarla, lo que desató una ola de críticas en redes sociales y comentarios entre los participantes pues Shiky hasta bromeó diciendo que Mariana la huele en las noches.

Doña Lety no se quedó callada

Desde una transmisión en vivo, Leticia Guajardo, Doña Lety, directamente llamó a Mariana “desgraciada” por no devolver la prenda. A su vez, cuestionó la actitud de la actriz, recordando que Mariana tiene recursos: “Tiene todo, tiene un carro de 23 mil dólares y todo, y quiere la sudadera…”

Además reclamó a la producción por no dejarle pasar más prendas para el frío a Aldo, pues aseguró que le quitaron un suéter.

“Que le digan a Mariana que no sea desgraciada. Le está diciendo Aldito que no tiene otra sudadera, que por favor se la regrese, que no tiene otro suéter, que tiene frío y no se la quiere dar”, dijo.

Por si fuera poco, el incidente ha sido usado en el programa para mostrar un shippeo entre los participantes, a través de clips de la “química” entre ellos, lo que no ha gustado a la familia de De Nigris por considerar que es “muy grande para él”.

Doña Lety no solo hizo su reclamo, también interpeló a la familia de Mariana pidiéndoles que le manden otra sudadera a Aldo si ella no piensa regresarle la que le prestó: “Por favor, la familia de Mariana, que le mande una sudadera… esta muchacha está amarrada con la sudadera de peluche que realmente la necesita…”

Además expresó su sorpresa por negarse a regresarla: “¿Qué está pasando? No entiendo qué esta pasando si tiene todo... el niño tiene frio, no dejaron pasar sueters, no dejaron pasar muchas cosas, nada más esa sudadera de peluche.

En redes le prendieron fuego al debate

La situación generó reacciones encontradas en redes. Mientras algunos defienden a Aldo y respaldan a Doña Lety, otros consideran que el asunto ha sido llevado al extremo y que Mariana solo está jugando.

En otro live, Doña Lety dijo a sus seguidores que mejor le habían mandado más ropa a su nieto: “Espero aguante sin sudadera pero ya le manamos una, ya le mandamos ropa y ya le cambiaron al de los trajes porque lo estaba vistiendo como viejito, pero como sea se ve bonito”.

Y después de que le mandaran un carrito donde le gritaron que le devolviera la sudadera a Aldo, Mariana finalmente se la regresó.

