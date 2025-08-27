Dalilah Polanco estuvo a punto de irse de La Casa de los Famosos México: “Claudicar como las grandes”

Dalilah Polanco no ha pasado las mejores horas dentro de La Casa de los Famosos México e incluso quiso irse.

En redes sociales comenzaron los rumores desde la noche del 26 de agosto, sobre supuestos reportes al interior de la producción que aseguraban que la actriz había entrado al confesionario para pedir su salida.

La mañana de este 27 de agosto, Dalilah fue de las primeras en despertar, y ante la cámara, confirmó que quiso irse, aunque al final desistió:

“Anoche iba a claudicar como las grandes, pero hoy es un nuevo día”.

Dalilah pasó una mala noche

Como cada martes, la noche de cine en La Casa de los Famosos México removió emociones, pero esta vez, en lugar de poner a pelarse entre ellos, parece que tuvo un efecto personal.

Al menos así ocurrió con Dalilah Polanco, quien se quebró desde que vio una de las películas. Pasó callada varios minutos, hasta que en el baño se sinceró:

“No sé cuál es la percepción que tienen de mí. Siento que estoy preocupada por cosas que no deberían, que ustedes están viendo una versión de mí que quizá es terrible”.

Dalila confesó: “Llegué con la intención de no tener un personaje, pero está cañón pensar que eres un personaje más en este lugar, un personaje que no sé si me gusta, y si no me gusta a mí, probablemente a ustedes tampoco”.

Durante el martes 26, tuvo una situación con Mar Contreras

Durante la dinámica de imitarse mutuamente, Dalilah interpretó a Mar Contreras, y cuando una mariposa entró al cuarto Noche, ella mencionó que eran sus papás.

Y es que Mar ya le había compartido a Dalilah el importante significado que le da a las mariposas, pues luego de la muerte de sus padres, dichos animales se le presentan como un buen presagio. Ocurrió desde la primera vez que resultó nominada, y ahora, la mariposa se posó frente a la cama de Mar.

Mar le reclamó a Dalilah de sobrepasar los límites, pero Dalilah le dijo que no había sido su intención, sino que genuinamente quería proteger a la mariposa.

En redes sociales estalló la polémica, pues mientras algunos apoyan que Dalilah no lo hizo con mala intención, otros insisten en que sí se burló, y recordaron un episodio anterior en el gimnasio, donde hizo un comentario similar:

Esta fue la primera vez que Mar comentó el tema de las mariposas: