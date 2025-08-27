Suscríbete
Nicola Porcella volvió a Perú y chocó con la prensa: su actitud distante genera críticas inmediatas

El exchico reality reapareció en Lima con semblante serio, palabras evasivas y desató el descontento de los medios peruanos, incluyendo fuertes comentarios de Magaly Medina.

August 27, 2025 • 
Luz Meraz
Nicola porcella.png

Nicola evitó hablar con la prensa de su país y lo califican de soberbio.

TikTok

Nicola Porcella regresó a Perú y lo hizo generando tensión: su breve visita a América Televisión se transformó en un episodio incómodo con la prensa local, marcada por silencios, evasivas y una actitud que algunas figuras calificaron de soberbia.

A su llegada a las instalaciones de América Televisión, Porcella fue abordado por conductores del matutino América Hoy, quienes buscaban conocer el motivo de su visita. Él se limitó a responder con evasivas como: “Papi, otro día hablamos… estoy en otra cosa” y aseguró entre líneas que simplemente estaba de vacaciones, descartando cualquier compromiso laboral inmediato.

Limitándose a mandar un saludo negando un posible trabajo en Perú: “No, no, no. No, he venido de vacaciones. Un saludo para la gente de América Hoy”

Cuando lo cuestionaron si estaba molesto, admitió: “Estoy un poco agitado, entenderás”, mientras los conductores notaron su gesto serio y distante.

@josepastord

Que hacía en América????😨👀🚨💥🔥Ig:josepastord💥 #nicolaporcella #peruanos #fyp

♬ sonido original - JOSS

Criticado por Magaly Medina

La controversial conductora Magaly Medina no tardó en reaccionar y arremetió contra él sin contemplaciones. Acusó a Porcella de llegar con “aires de divo” y recordarle que no se despidió del Perú “por la puerta grande” sino en medio de escándalos.

Magaly fue más allá, subrayando que el actor “no ha aprendido de sus caídas” y criticó su falta de humildad al enfrentar a los medios.

@cortostv01

Magaly habla de Nicolá PORCELLA #magalytvlafirme #nicolaporcella #farandulaperuana #fyp

♬ sonido original - Cortos tv01

Entre los rumores y la familia

Aunque desmintió estar promoviendo proyectos televisivos, su presencia en Lima despertó suspicacias. Un acompañante suyo sugirió que había una reunión con la directiva del canal, alimentando expectativas sobre posibles futuras negociaciones, sin confirmar nada oficialmente.

Nicola Porcella insistió en que su visita era de carácter personal y motivada por motivos familiares: “Mi familia está acá, contento, yo vine a ver a mi familia, tranquilo”.

Este regreso no es aislado en la polémica pública que ha vivido Porcella. Desde que actúa en la telenovela Amanecer en México, ha sido tema constante: primero por un audio filtrado sobre Fernando Colunga y luego por duras críticas a su actuación.

Mientras tanto, Nicolla, sin importarle las críticas, aprovechó el tiempo con su familia y disfrutó de comida casera preparada por su mamá.

@crmsin2

Live desde Perú (VOZ DE LA SUEGRA DE FONDO)🥰 Ya te extrañabamos, no nos olvides @Nicola Porcella💚 #nicolaporcella #nicolaporcellalcdlfmx #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #tiktokviral #nicola

♬ sonido original - CrmSin
