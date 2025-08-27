Yadhira Carrillo finalmente se sincera sobre Juan Collado: “Somos grandes amigos...”

Desde que Yadhira Carrillo volvió a los foros de Televisa para ser la protagonista de ‘Los hilos del pasado’, de su boca no ha salido una confirmación sobre el verdadero estatus de su matrimonio con Juan Collado.

Se sabe que él se fue a España luego de años en los que ella lo apoyó mientras estaba detenido en un reclusorio de la CDMX; en el caso de ella, decidió volver a las telenovelas después de 16 años.

Sin embargo, al hablar de este nuevo capítulo en su vida, Yadhira Carrillo abrió su corazón en una entrevista con Despierta América, en Univision, cadena donde se estrena pronto la telenovela ‘Los hilos del pasado’.

“Ya quería trabajar. La mente necesita regresar a aquello para lo que te preparaste, para lo que eres”, dijo Yadhira muy entusiasmada.

Aunque le tocaron el punto de su matrimonio, Yadhira explicó: “Es importante que guardes tu vida privada lo más posible”.

“Es como guardarte a ti mismo, tu vida es un templo, guárdalo; no soy de las personas que salía con muchas personas, nunca he sido así, soy de relaciones largas y duraderas; me guardo mucho en casa”.

Pero la actriz decidió compartir palabras que dicen mucho más de lo que parece: “Mi corazón está tranquilo porque estoy estudiando la novela y estoy tranquila porque al momento de entrar a hacer la telenovela, mi relación fue de ‘haz lo tuyo, ve’. Las personas no pertenecemos a nadie, somos de nosotros mismos”.

Yadhira Carrillo y Juan Collado Instagram @yadhira_carrillo

Fue entonces que Yadhira admitió su forma de ver el amor: “Demostrar el verdadero amor es decirle a una persona: ‘ve a hacer lo que tú quieras hacer, yo te suelto y ve, si eso es lo tuyo, hazlo’.

“Me parece de aplauso y agradecer, porque para mí ese es el verdadero amor, que te permitan que seas, que alguien no te diga ‘tú eres de aquí y aquí te quedas porque mando’”.

“Somos grandes amigos, nos respetamos muchísimo, queremos estar bien, yo quiero que él esté perfecto, y que sea inmensamente feliz con lo que él decida”, dijo en referencia a Juan Collado.

Incluso dijo: “Soy una mujer que tiene el corazón abierto, creo en el amor”.