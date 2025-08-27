HBO Max anuncia aumento de precios en México: así quedan las tarifas desde septiembre

HBO Max confirmó que a partir del 26 de septiembre de 2025, o en la siguiente fecha de facturación después de esa fecha, sus precios en México sufrirán un incremento. El ajuste afecta principalmente a los usuarios del plan Estándar, mientras que el plan Básico con anuncios y Platino no tendrán modificaciones.

Así quedarán los nuevos precios:

El plan Básico con anuncios seguirá costando 149 pesos al mes, sin cambios. En tanto, el plan Estándar subirá de 199 a 239 pesos mensuales, mientras que el Platino se mantendrá en 299 pesos al mes.

Para quienes prefieren el pago anual, el ajuste es más evidente: el Básico pasará de 1,188 a 1,429 pesos anuales, el Estándar de 1,788 a 2,148 pesos y el Platino de 2,388 a 2,868 pesos anuales.

Los usuarios que actualmente gozan de la promoción del 50% de descuento en su suscripción conservarán ese beneficio siempre que cumplan con los términos originales de la oferta.

La tendencia global de alzas

La medida no sorprende, ya que HBO Max viene ajustando precios en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, el plan Estándar ya cuesta 16.99 dólares y el Premium 20.99 dólares, mientras el plan con anuncios se mantiene en 9.99 dólares.

Además, la compañía seguirá endureciendo sus políticas contra el uso compartido de cuentas. A partir de septiembre, los usuarios que accedan fuera del hogar principal deberán pagar un extra de 7.99 dólares al mes, alrededor de 150 pesos, o contratar su propia suscripción.

Esperemos que con este incremento, HBO Max también cuente con un catálogo más fuerte. Ahora, la decisión queda en los bolsillos de los suscriptores.