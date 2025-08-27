“Lo encontré muerto en su casa": Pee Wee habla tras arresto y confirma terrible pérdida

El cantante Pee Wee atraviesa un terrible momento personal. Fue arrestado nuevamente el pasado 10 de agosto de 2025 en Edinburg, Texas, supuestamente por conducir bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, el cantante niega que haya estado borracho al momento de manejar su vehículo. En entrevista exclusiva con el programa Hoy, afirmó que tenía los ojos rojos porque iba llorando.

“Mis ojos rojos porque cuando iba manejando estaba llore y llore; salí de natación, decidí irme sin tenis ni camisa; el oficial me hizo la prueba de equilibrio, sin tenis fue difícil...”.

¿Qué le pasó a Pee Wee en su vida personal?

Pee Wee iba llorando en el coche porque enfrenta un duelo: “Hace un mes perdí a mi padre, ha sido un duelo que estoy viviendo, ha sido complicado”.

“Todas las noches ha sido algo que me ha pegado de una manera que nunca me imaginé”, dijo en entrevista con Sebastián Reséndiz para el programa Hoy.

“Yo fui el que me lo encontré muerto en su casa. No se lo deseo a nadie, fue una escena super complicada de vivir”.

“Tener que hablarle a la ambulancia aún sabiendo que no iban a poder hacer nada porque lo que estaba viendo era que ya no estaba conmigo”, admitió Pee Wee.

Es la segunda vez que arrestan a Pee Wee

Aunque no ha anunciado nuevos proyectos musicales desde el incidente, su reaparición pública indica que podría estar preparando su regreso a los escenarios, pues ha dado la cara sin nada qué temer.

Y es que este segundo arresto se sumó al escándalo ocurrido en enero de 2024, cuando fue detenido por conducir bajo efectos del alcohol.

Su reciente arresto y la tragedia familiar que vive, mantienen a Pee Wee en los titulares.