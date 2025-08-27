Suscríbete
Famosos

“Lo encontré muerto en su casa": Pee Wee habla tras arresto y confirma terrible pérdida

El cantante no la está pasando nada bien.

August 27, 2025 • 
MrPepe Rivero
pee-wee.jpg

Pee Wee

Instagram

El cantante Pee Wee atraviesa un terrible momento personal. Fue arrestado nuevamente el pasado 10 de agosto de 2025 en Edinburg, Texas, supuestamente por conducir bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, el cantante niega que haya estado borracho al momento de manejar su vehículo. En entrevista exclusiva con el programa Hoy, afirmó que tenía los ojos rojos porque iba llorando.

“Mis ojos rojos porque cuando iba manejando estaba llore y llore; salí de natación, decidí irme sin tenis ni camisa; el oficial me hizo la prueba de equilibrio, sin tenis fue difícil...”.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

¿Qué le pasó a Pee Wee en su vida personal?

¡Roban camioneta de PeeWee mientras convivía con fans!

Pee Wee iba llorando en el coche porque enfrenta un duelo: “Hace un mes perdí a mi padre, ha sido un duelo que estoy viviendo, ha sido complicado”.

“Todas las noches ha sido algo que me ha pegado de una manera que nunca me imaginé”, dijo en entrevista con Sebastián Reséndiz para el programa Hoy.

“Yo fui el que me lo encontré muerto en su casa. No se lo deseo a nadie, fue una escena super complicada de vivir”.

“Tener que hablarle a la ambulancia aún sabiendo que no iban a poder hacer nada porque lo que estaba viendo era que ya no estaba conmigo”, admitió Pee Wee.

Es la segunda vez que arrestan a Pee Wee

Aunque no ha anunciado nuevos proyectos musicales desde el incidente, su reaparición pública indica que podría estar preparando su regreso a los escenarios, pues ha dado la cara sin nada qué temer.

Y es que este segundo arresto se sumó al escándalo ocurrido en enero de 2024, cuando fue detenido por conducir bajo efectos del alcohol.

Su reciente arresto y la tragedia familiar que vive, mantienen a Pee Wee en los titulares.

Pee Wee
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Martha Higareda-Photoroom.png
Famosos
Así reaccionaron Martha Higareda y Lewis Howes al saber que esperaban gemelos
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Taylor Swift-Anillo.png
Famosos
¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift?
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
La Chilindrina.png
Famosos
La Chilindrina desmiente rumores tras ser hospitalizada en Perú
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
yadhira-carrillo--.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo finalmente se sincera sobre Juan Collado: “Somos grandes amigos...”
August 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
miguel-martinez-papa.jpg
Famosos
Miguel Martínez ya quiere ser papá a sus 34 años aunque hay algo que quizá postergue el plan
En sus redes sociales presume viajes y momentos muy especiales con su pareja, la actriz Bárbara Carbajal.
August 26, 2025
 · 
Nayib Canaán
muerte-rieleros-.jpg
Famosos
Luto en la música: Murió ‘El Rielero Mayor’, Manolo Morales, fundador de Los Rieleros del Norte
Descanse en paz.
August 26, 2025
 · 
TVyNovelas
alex-bisogno-daniel-.jpg
Famosos
Alex Bisogno arrastra una culpa a seis meses de la muerte de Daniel, ¿qué pasó?
Lamenta no haber intentado salvar al conductor en una prestigiosa clínica del extranjero.
August 26, 2025
 · 
Nayib Canaán
taylor-swift-anillo.jpg
Hollywood
Taylor Swift se casa con Travis Kelce: Este es su anillo de compromiso
¡Así confirmaron su compromiso!
August 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero