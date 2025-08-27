Suscríbete
Sting es demandado por Stewart Copeland y Andy Summers: ¿millones en regalías en juego?

Los excompañeros de Sting en The Police lo llevaron a los tribunales londinenses por derechos de autor no pagados, incluyendo la polémica del hit “Every Breath You Take”.

August 27, 2025 • 
Luz Meraz
Sting.png

Summers y Copeland reclamaron su parte en regalías. Sting, con más de medio millón de euros anuales por algunos éxitos, se defiende.

Una demanda histórica sacude a Sting: sus excompañeros de banda, Stewart Copeland y Andy Summers, lo acusan formalmente ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales de retener millones en regalías y créditos por sus colaboraciones musicales durante la era dorada de The Police.

El reclamo legal fue presentado bajo la categoría de “contratos y acuerdos comerciales generales” contra Sting y su empresa, Magnetic Publishing Limited.

Según señala el sitio británico The Sun, el conflicto se arrastra desde hace años; los abogados ya intentaron resolverlo extrajudicialmente, pero el proceso fracasó, por lo que se optó por llevarlo a la justicia.

¿"Every Breath You Take” es el centro de la disputa?

La canción de 1983 se convirtió en un símbolo del litigio. Sting habría recibido entre 500 mil y 550 mil euros al año en regalías solo por ese sencillo. Aunque Summers y Copeland niegan haber recibido ningún pago o crédito de composición, el equipo de Sting ha asegurado que esta demanda no está vinculada directamente a dicha canción.

The Police, activa entre 1977 y 1984, fue un influyente trío de rock británico formado por Sting (voz y bajo), Andy Summers (guitarra) y Stewart Copeland (batería). La banda es conocida por su fusión de estilos como el punk, reggae, pop y new wave. Fue responsable de éxitos globales, vendió más de 75 millones de discos y se reunió brevemente en 2007–2008.

Sin embargo, la banda nunca dejó de estar marcada por conflictos internos. Copeland, en particular, ha sido franco al describir la dinámica de la banda como una mezcla de talento explosivo, egos y rivalidades que resumió así: “éramos los tres unos cabrones en esa habitación”

Sting enfrenta una demanda por derechos de autor que reaviva viejos roces y pone en jaque el legado económico y creativo de The Police. Se hablará de la banda ya no desde los escenarios sino desde los tribunales.

Sting
Luz Meraz
Redactora
