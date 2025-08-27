Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud

Yolanda Andrade regresó a Instagram con energía renovada, un nuevo look y videos con mensajes cálidos que muestran su alegría por vivir, mientras enfrenta difíciles retos de salud.

Después de permanecer alejada del ojo público por tratamiento de un aneurisma cerebral, Andrade reapareció para compartir un video desde el salón de belleza. Con lentes de sol, luciendo un tono de cabellera castaño claro, agradeció con humor a su estilista y su equipo: “Los quiero”

Pequeños detalles, gran impacto emocional

El cambio fue sutil, pero significativo: un retoque en medio de su batalla médica. Aunque discreto, este nuevo estilo fue recibido con elogios y mensajes de cariño, destacando la fuerza y la actitud positiva que siempre la caracterizan.

Las reacciones no se hicieron esperar:

“Jajajaja qué bueno que sigas mejor…”,

“Amo que seas tan tú”,

“Te escuchas mejor, me alegro”…

Fueron algunos comentarios de admiradores que vieron en este video un acto de valentía y autocuidado, en lugar de resignación y actitud derrotista.

Previo a su cambio de imagen, Andrade también compartió en sus historias fragmentos nostálgicos: una vieja entrevista con Fey y una imagen melancólica acompañada de la canción “Tears in Heaven” de Eric Clapton, que añadió capas de profundidad emocional a su regreso.

Después publicó su regreso a México con un reel en donde se le ve disfrutando del aire en su automóvil, un video más en donde pasea con la esposa de Julio César Chávez y esta llama al campeón y un clip donde felicita a Thalía. Sin duda sus últimas publicaciones muestran su alegría por vivir.

Yolanda Andrade demuestra que incluso en los momentos difíciles hay espacio para reinventarse, para reír y ser feliz.