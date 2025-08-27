Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor

Después de su reciente divorcio de Cruz Martínez, Alicia Villarreal abre su corazón y presenta públicamente a su nuevo novio: Cibad Hernández, un creador de contenido, conferencista e influencer mexicano que vuelve a ilusionarla y representa una bocanada de aire fresco en su vida sentimental.

“Es bonito volverse a ilusionar” Alicia Villarreal

A través de Instagram, la artista y el influencer compartieron una imagen en la que sus manos, junto con las de Cibad, lucen un tatuaje idéntico: “C8217" acompañado de un corazón. El mensaje que acompañó la publicación fue claro:

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme”

La cantante añadió:

“Seguramente me verán mucho con @cibadoficial11 con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá”

¿Quién es el hombre que conquistó a “La Güerita Consentida”?

Se trata de Cibad Hernández, de 42 años, mientras Alicia tiene 53; una relación con 11 años de diferencia. Es originario de la Ciudad de México y ha construido su nombre en redes sociales. Tiene más de un millón de seguidores en Instagram y unos cuatro millones en TikTok.

Como conferencista y creador de contenido, su voz es reconocida por promover el empoderamiento femenino, compartir reflexiones motivacionales y desafiar estereotipos tóxicos.

Su vínculo comenzó en julio, cuando Alicia lo invitó a uno de sus conciertos. Luego colaboraron profesionalmente en Dallas, lo que acercó emocionalmente a la pareja.

La confirmación definitiva llegó con esta aparición pública a través de sus redes y la simbólica muestra de tatuajes combinados, una señal clara del deseo de transparencia y de compartir esta nueva etapa con sus seguidores.

Alicia Villarreal demuestra que, incluso tras tormentas personales, como su reciente divorcio tras más de dos décadas de matrimonio, siempre hay espacio para volver a a creer en el amor.