Sergio Mayer Mori apuntó contra Natália Subtil y reveló si estaría dispuesto a demandarla

Tras los señalamientos de ser un papá ausente, Sergio Mayer Mori habló como pocas veces de los problemas que tiene con Natália Subtil, ya que según dijo, se ha contado una historia que asegura, es completamente distinta a lo que realmente está pasando en la batalla por la crianza de su hija. Estas declaraciones hicieron que resurgieran las preguntas en torno a si el cantante alguna vez ha contemplado dejar todo en manos de la justicia, un tema que podría complicarse debido a la diferencia de edad que existía entre ellos cuando tuvieron una relación sentimental.

Sergio Mayer Mori acusó a Natália Subtil de impedirle el contacto con su hija Mila

En una charla para diversos medios y retomada por “Hoy”, Sergio Mayer Mori afirmó que no ha podido ver a Mila porque Natália Subtil se ha encargado de restringir cualquier contacto. Dichas aseveraciones contrastan con las quejas de la brasileña, que anteriormente ha dicho que su expareja no tiene interés en hacerse responsable de sus obligaciones paternales.

“Yo le marco, le escribo, le digo que quiero ver a Mila y ella es la que no me contesta. Entonces, me parece muy interesante, muy bizarro cómo ella cuenta las cosas, y yo callo y otorgo, pero la realidad es muy diferente”, sentenció el actor de “Rebelde”, aclarando que solo está dando su versión para que no se conozca únicamente lo que se dice sobre él.

¿Natália Subtil podría enfrentar una denuncia de Sergio Mayer Mori?

Asimismo, Sergio Mayer Mori aclaró que si bien esta situación con Natália Subtil no es nueva, si ha evitado llevar este tema a lo legal, es por las consecuencias que la modelo podría tener por haberse involucrado con un menor de edad. Por lo que el interponer una demanda no es algo que tenga contemplado, al menos no por el momento.

“Me parece estúpido gastar todo ese dinero en abogados, y al mismo tiempo, Natália se metería en problemas porque yo era menor de edad. Y lo último que quiero, es meter a Natália a la cárcel. En ningún momento abusó de mí en la extensión de la palabra como la usaríamos, pero sí, yo tenía 17 años, concluyó, mostrándose esperanzado en que pronto se puedan solucionar las cosas por el bien de todos los involucrados.

Finalmente, Sergio Mayer Mori aclaró los señalamientos de que no apoya económicamente a su hija. En este sentido, el hijo de Bárbara Mori admitió que no siempre está en condiciones de proporcionar la misma cantidad de dinero, pero defendió su postura de que cuando tiene suficiente trabajo se mantiene al pendiente de lo que necesite Mila.