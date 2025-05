La exesposa de Alexander Acha rompió el silencio y expuso la verdad de su divorcio con un duro reclamo

En 2009, apenas unos meses después de haber llegado al altar, Alexander Acha terminó su relación con Nicole Burillo de manera completamente inesperada. Hoy, a más de 15 años de distancia, este tema volvió a ganar relevancia luego de que se revelaran los motivos que detonaron esta separación, dejando en evidencia que su historia en realidad no fue tan perfecta como siempre se pensó y exponiendo increíbles detalles de la familia de Emmanuel.

¿Por qué se divorció Alexander Acha? Nicole Burillo confesó qué fue lo que no pudo soportar

De manera completamente sorpresiva, Nicole Burillo habló de su relación con Alexander Acha y contó cómo fue que decidió separarse. A través de un post hecho en su cuenta de Instagram, la primera esposa del participante de “Juego de Voces”, señaló que desde su perspectiva, este matrimonio fracasó debido a que el cantante siempre estuvo a expensas de la sombra de Emmanuel y esto habría sido algo con lo que simplemente no supo lidiar.

“Me separé de Alexander Acha cuando entendí que no podía salvar a alguien que aún vivía a la sombra del sol de otro. Él tenía todo para ser el próximo Luis Miguel -voz, porte, romanticismo heredado-, pero no pudo soltarse del eco de su padre Emmanuel. Y yo... yo no vine a ser eco de nadie. No me casé con una promesa, me casé con un hombre. ¿Tal vez mi primo alemántzin? Pero las promesas pesan más que el amor cuando uno no se atreve a ser libre”, escribió, ilustrando su reflexión con una imagen del día de su boda, haciendo referencia a una aparente conexión familiar por su árbol genealógico.

La exesposa de Alexander Acha le lanzó un crudo reclamo por su cercanía con Emmanuel

Siguiendo con el reclamo a su expareja por no haberse atrevido a desprenderse de la imagen de Emmanuel, que hasta el día de hoy es uno de los artistas más famosos de México, Nicole Burillo recalcó que ella siempre le brindó todo su respaldo a Alexander Acha para que pudiera cumplir sus sueños.

“Yo no soy la chica de humo, aunque muchos así me llamaron. Fui la mujer que lo amó, la que creyó en su música, la que quiso formar un hogar en medio de una industria de espejos. Hoy no hay rencor, solo aprendizaje”.

Cabe recordar que fue durante el tiempo que estuvieron juntos, que el artista debutó en la escena musical con su primer disco homónimo. Precisamente uno de los temas que mayor éxito tuvo en este proyecto, fue “Te amo”, un tema que Alexander Acha habría compuesto inspirándose en el amor que le profesaba a Nicole.

¿Quién es la esposa de Alexander Acha?

Actualmente, Alexander Acha está casado con María Rojo de la Vega, con quien ha construido una familia feliz. La pareja tiene tres hijos: Mikel, Kiara y el pequeño André, cuyo nacimiento fue muy especial debido a que lo consideran un “milagro”.