Natália Subtil expone “mentiras” de Sergio Mayer Mori y le restriega que es un mal padre: Qué dijo

Natália Subtil y Sergio Mayer Mori siguen sosteniendo una guerra mediática que inició luego que la brasileña señalara al padre de su hija de no tener contacto con la menor y no enviarle manutención.

La pareja que se lleva diez años de diferencia ha estado en disputa cayendo en dimes y diretes a lo largo del crecimiento de la hija en común que actualmente tiene seis años.

Durante la entrega de los Premios Aura en Ciudad de México, el hijo de Sergio Mayer y Bábara Mori fue cuestionado sobre por qué no acudió al festival del Día del Padre que se realizó en la escuela en la que estudia su pequeña hija.

El joven actor aclaró que no asistió porque no “tenia carro” para ir porque “el coche de él lo comparte con su ex Natalia y ella lo tenía”.

Esto le causó disgusto a la conductora de Venga la Alegría al Fin, quien usó sus redes sociales para desmentirlo y además exponer que aún es un deudor alimenticio.

“Qué triste debe de ser una persona mitómana. Desde cuando mi coche es tu coche guey?. No fuiste al festival porque no quisiste y puntoz Nuestra diferencia es que hablo con la verdad independientemente de que agrade el público o no. Tu no ayudas en nada a tu hija”, señaló en una publicación que hizo en X.

