Segunda gala de nominación: estos son los nominados este 6 de agosto en La Casa de los Famosos México

A 10 días de que entraron a La Casa de los Famosos México, los habitantes ya muestran señales de haber formado dos equipos antagónicos. Justo antes de la gala de nominación, Facundo habló a una de las cámaras del comedor para reflexionar sobre el hecho de que considera que Dalilah Polanco es una “intrusa” en su cuarto, ya que está en contra de “cierto habitante”, refiriéndose obviamente a Adrián Di Monte.

Otro pleito claro es entre Alexis Ayala y Ninel Conde, que discutieron durante una de las pruebas semanales por el presupuesto. Ninel consideró que Alexis fue verbalmente violento con Elaine Haro, quien falló en su turno de la prueba.

Este ambiente es el que enmarcó las nominaciones de la segunda semana y que aquí te las contamos con cada uno de los participantes.

El primer habitante que fue llamado al confesionario fue Mariana Botas y sus votos fueron para Alexis Ayala y Mar Contreras.

Mariana Botas dijo que sus puntos para Alexis fueron por la actitud que tuvo en contra de Elaine durante la prueba del presupuesto, mientras que para Mar su voto por considerarla hostil.

Mariana Botas fue la primera en votar ViX

Priscila Valverde también le dio dos puntos a Ayala y uno para Mar. Sus razones fueron similares

Facundo votó con dos puntos para Adrián y uno para Alexis Ayala. El conductor dijo que lo hizo así porque quería nominar sólo a hombres. “Es momento de un jaque”, dijo respecto a Ayala.

Aaron Mercury: Le dio dos puntos a Facundo aunque negó que fuera por el comentario que hizo en su contra. El otro voto fue para Shiky.

Ninel Conde votó así: 2 puntos a Alexis por incompatibilidad de personalidades y 1 punto a Mar porque, dijo, no termina de entenderla.

Alexis Ayala nominó con 2 puntos a Dalilah Polanco y 1 punto a Priscila

Guana le dio dos puntos a Priscila y un punto a Elaine. En ambos casos lo hizo porque, dijo, son las que menos aportan a La Casa.

Elaine Haro repartió así sus votos: 2 para Alexis porque “me ha caído bastante mal” y 1 punto a Adrián Di Monte por estrategia

Shiky le dio dospuntos a Alexis y uno a Mar

Mar pasó´al confesionario y nominó así: Dos puntos a Mariana por estrategia y 1 punto a Dalilah por considerar que juega para el otro cuarto.

Adrián Di Monte: le dio dos puntos a Dalilah Polanco y 1 a Facundo. Dijo que ambos eran por mera estrategia

Abelito cerró las nominaciones: Le dio dos puntos a Priscila y 1a Mariana Botas.

Aldo De Nigris fue el penúltimo en pasar: le dio dos puntos a Priscila por sacarlo del cuarto y uno a Shiky por estrategia

Dalila cerró las nominaciones: le dio dos puntos a Mar y un punto a Adrián Di Monte

La placa de nominados quedó entonces así: