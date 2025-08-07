Suscríbete
Famosos

Segunda gala de nominación: estos son los nominados este 6 de agosto en La Casa de los Famosos México

Las disputas entre Alexis Ayala y Ninel Conde influyeron en las votaciones de los habitantes

August 06, 2025 • 
Alejandro Flores
gala de nominación la casa de los famosos.jpg

La Casa de los Famosos ya está dividida por cuartos

ViX

A 10 días de que entraron a La Casa de los Famosos México, los habitantes ya muestran señales de haber formado dos equipos antagónicos. Justo antes de la gala de nominación, Facundo habló a una de las cámaras del comedor para reflexionar sobre el hecho de que considera que Dalilah Polanco es una “intrusa” en su cuarto, ya que está en contra de “cierto habitante”, refiriéndose obviamente a Adrián Di Monte.

Otro pleito claro es entre Alexis Ayala y Ninel Conde, que discutieron durante una de las pruebas semanales por el presupuesto. Ninel consideró que Alexis fue verbalmente violento con Elaine Haro, quien falló en su turno de la prueba.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
mar-contreras-guana.jpg
Famosos
Inicia la guerra en La Casa de los Famosos México: Tachan a Mar Contreras de “soberbia y hostil”
Dalilah Polanco también notó que Mar Contreras ya no la aguanta... Y Facundo dijo esto.
August 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¿De quién es hija Elaine Haro de La Casa de Los Famosos México?
August 05, 2025
Famosos
¡Comienzan los récords de La Casa de los Famosos México! ¿Cuál fue el rating de la primera gala de eliminación?
August 05, 2025
Famosos
El álbum familiar de Abelito y lo que la gente aún no sabe de él, revelado en exclusiva por sus papás
August 05, 2025

Este ambiente es el que enmarcó las nominaciones de la segunda semana y que aquí te las contamos con cada uno de los participantes.
El primer habitante que fue llamado al confesionario fue Mariana Botas y sus votos fueron para Alexis Ayala y Mar Contreras.

Mariana Botas dijo que sus puntos para Alexis fueron por la actitud que tuvo en contra de Elaine durante la prueba del presupuesto, mientras que para Mar su voto por considerarla hostil.

WhatsApp Image 2025-08-06 at 10.42.32 PM.jpeg

Mariana Botas fue la primera en votar

ViX

Priscila Valverde también le dio dos puntos a Ayala y uno para Mar. Sus razones fueron similares
Facundo votó con dos puntos para Adrián y uno para Alexis Ayala. El conductor dijo que lo hizo así porque quería nominar sólo a hombres. “Es momento de un jaque”, dijo respecto a Ayala.
Aaron Mercury: Le dio dos puntos a Facundo aunque negó que fuera por el comentario que hizo en su contra. El otro voto fue para Shiky.
Ninel Conde votó así: 2 puntos a Alexis por incompatibilidad de personalidades y 1 punto a Mar porque, dijo, no termina de entenderla.
Alexis Ayala nominó con 2 puntos a Dalilah Polanco y 1 punto a Priscila
Guana le dio dos puntos a Priscila y un punto a Elaine. En ambos casos lo hizo porque, dijo, son las que menos aportan a La Casa.
Elaine Haro repartió así sus votos: 2 para Alexis porque “me ha caído bastante mal” y 1 punto a Adrián Di Monte por estrategia
Shiky le dio dospuntos a Alexis y uno a Mar
Mar pasó´al confesionario y nominó así: Dos puntos a Mariana por estrategia y 1 punto a Dalilah por considerar que juega para el otro cuarto.
Adrián Di Monte: le dio dos puntos a Dalilah Polanco y 1 a Facundo. Dijo que ambos eran por mera estrategia
Abelito cerró las nominaciones: Le dio dos puntos a Priscila y 1a Mariana Botas.
Aldo De Nigris fue el penúltimo en pasar: le dio dos puntos a Priscila por sacarlo del cuarto y uno a Shiky por estrategia
Dalila cerró las nominaciones: le dio dos puntos a Mar y un punto a Adrián Di Monte

La placa de nominados quedó entonces así:

  • Alexis Ayala
  • Dalilah Polanco
  • Priscila Valverde
  • Mar Conttreras

  • Adrián Di Monte

La Casa de los Famosos México No te pierdas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
wanders-radames--.jpg
Famosos
Yered Licona, La Wanders Lover, es fiel... a sus dos amores y así vive su relación abierta
August 06, 2025
 · 
Nayib Canaán
Song Young‑kyu.png
Famosos
Encuentran muerto en su coche al actor Song Young-kyu, el jefe Choi en Extreme Job de Netflix
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz
chespirito.png
Famosos
Mauricio Castillo revela cuánto ganaba Chespirito por regalías. ¡La cifra es sorprendente!
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz
ninel-conde-alexis.jpg
Famosos
Ninel Conde y Alexis Ayala explotan previo a las nominaciones de LCDLFM: “Es violencia verbal”
August 06, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Lord-Elevador.png
Viral
Un hombre apodado como Lord Elevador golpea brutalmente a una mujer, presuntamente su pareja
El video de un hombre golpeando a una mujer dentro de un elevador se ha vuelto viral, causando indignación y críticas en las redes sociales.
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz
CelineDion.png
Series y Cine
Céline Dion y la historia detrás de su pausa musical
La diva cuenta en primera persona cómo ha sido su lucha frente a una enfermedad rara.
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz
Lilo-Stitch.png
Series y Cine
¿Cuándo llega Lilo y Stitch (2025) a Disney+?
El live‑action que rompió récords en cines ahora estará disponible en streaming.
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz
facundo-compromiso.jpg
Famosos
Facundo entró comprometido a La Casa de los Famosos México: Su futura esposa así presumió la sortija
Al salir del reality le espera una gran boda.
August 06, 2025
 · 
MrPepe Rivero