Famosos

Segunda eliminación de La Casa de los Famosos México: ¿Quién se fue y qué cara puso?

Los posicionamientos fueron más duros y las votaciones del público se desbordaron: casi 11 millones de votos

August 10, 2025 • 
Alejandro Flores
eliminación casa de los famosos dos.jpg

Los nominados vivieron un tenso posicionamiento

ViX

La segunda eliminación de La Casa de los Famosos ya no tuvo a Adrián Di Monte como el habitante con más posicionamientos, sino todo lo contrario: el actor tuvo cero habitantes detrás de él.

Por el contrario, Alexis Ayala sumó seis posicionamientos en contra: Mariana Botas, Dalilah Polanco, Shiky, Facundo, Elaine y Ninel Conde.
Ya estando en el cuarto de nominados, Mar Contreras opinó que los habitantes que la nominaron fue para mantenerse a salvo.
“Nadie ha tenido los pantalones de venir a decírmelo en la cara”, dijo Mar cuando la Jefa le mostró´el video de quiénes votaron por ella.
Otro momento tenso fue cuando Adrián Di Monte vio el video correspondiente a sus nominaciones. El actor se centró en Facundo, quien lo nominó con dos puntos
“Ya sabemos que Facundo dice puras tonterias”.

segunda gala eliminación.jpeg

  • Al momento de dar a conocer la eliminación, el primero que se salvó y regresó a la Casa fue Alexis Ayala, quien gritó eufórico: “Ahora sí, a rugir como león”
  • El segundo que se salvó fue Mar Contreras
  • Al final, el carrusel de eliminación enfrentó a Adrián y a Priscila, y la salvada fue Priscila
  • El segundo eliminado de La Casa de los Famosos fue Adrián Di Monte
Adrián de Monte.jpeg

La cara de Adrián al ser eliminado

ViX

La guerra está declarada entre los Cuartos

Desde la primera eliminación quedó claro que La Casa de los Famosos había entrado en una nueva fase en la que los habitantes se dividieron por Cuartos.

Los integrantes del Cuarto Día, en el que domina el grupo llamado “Las Inventadas”, liderado por Ninel Conde, determinaron desde la fiesta del viernes que Alexis Ayala era elemento a vencer.

“La energía que hay en el Cuarto Noche es muy fea”, dijo Ninel en algún momento de la fiesta.

Ese mismo día, Alexis prefirió irse temprano al cuarto en vez de permanecer en la fiesta. Se dedicó a meditar y hablar con su familia por su cumpleaños 60.

alexis y ninel.png

Ninel y Alexis subieron el tono de los posicionamientos

ViX

Todas esas condiciones se hicieron presentes durante la gala de eliminación en la que todo el Cuarto Día se posicionó detrás de Alexis. En ese rubro, fue Ninel la más dura en contra del actor.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
